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「頑張っているかは関係ない」元電通マンが語る若手が圧倒的な成果を出すための極意

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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【26卒へ】『頑張ってるかは関係ない。』芦名勇舗が語る若手社会人が圧倒的成果を出すための近道。｜電通・プルデンシャル」を公開した。



異色の経歴を持つ起業家の芦名勇舗をゲストに迎え、新入社員が圧倒的な成果を出すための極意に迫る対談。電通で過ごした新人時代の経験を振り返り、「わからないことをわからないと言える人間」が勝つという独自の仕事論を明かした。



対談は、芦名が新卒で入社した当時の話題からスタート。周りが超高学歴ばかりの中で、いかにして自分が勝つための戦略を模索したかを語った。新入社員が意識すべきことについて、芦名は「わからないことをわからないと言うこと」だと断言する。「周りの人は頭が良すぎるから、わからないと言えない」と分析し、自身はプライドを捨てて疑問を素直に聞くことで成長を早めたと明かした。さらに「自分より上のレベルに目標を設定する」と語り、高い目標設定が成長の妨げになるプライドを捨てるきっかけになると説明した。



話題は広告代理店における働き方のリアルへと移る。「残業時間を伸ばせば伸ばすほど給料が変わる」という会社のルールを瞬時に理解し、あえて残業をしていたという意外な事実を告白。「ルールを一番最初に理解したい」と語り、置かれた環境でいかに成果を出すかを冷静に分析していた様子を振り返った。



一方で、働くモチベーションについては「自分が素敵な男になりたい」というシンプルなものであり、会社のステータスや肩書には価値を感じていないという人生哲学ものぞかせた。終盤では、「先輩を育てるのが部下の仕事」という持論を展開。チームとして良い成果を残すためには、実力のある先輩を見抜き、教えを請う関係を築く努力が大切だと熱弁した。



また、世代ごとの働き方の違いにも言及。「20代と30代は全く違うスポーツになる」と例え、20代は個人戦で、30代からはチーム戦になるため、20代でどれだけ誠実に仕事と向き合ってきたかがその後の成果に直結すると若手へエールを送った。自身の経験に基づくリアルな言葉の数々は、これから社会に出る就活生だけでなく、悩める若手社会人にとっても大きなヒントとなる内容となっている。