35歳を過ぎて「転職に成功する人」「失敗する人」。何がそれを分つのは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「転職に成功する人」「失敗する人」

35歳を過ぎて転職を考える人は少なくありません。

しかし、同じ年齢でも「成功する人」と「苦戦する人」がはっきり分かれます。

その違いはどこにあるのでしょうか。

『ゆるストイック』という本では、キャリアにおける年齢の意味を次のように説明しています。

年齢によって、「戦略」は異なります。

いいキャリアを築くには、「35歳までは全力疾走する」というのが、生物的にも社会的にも合理的です。

この年齢までに得た成果やスキルが、キャリアの安定と成長を左右します。

新しい技術や知識を次々に吸収する力が求められますが、35歳を過ぎるとそのスピードが落ちるため、活躍の場が限られてきてしまいます。

――『ゆるストイック』より

つまり、35歳という年齢は一つの分岐点です。

それまでに積み上げたものが、その後のキャリアの「土台」になります。

35歳までの実績がすべてを決める

多くの企業では、キャリアの方向性がこの年齢までに固まります。

多くの企業でも、35歳までに築いた経験や実績が、その後の昇進やポジションに直結します。

特に大企業では、35歳前後で「出世コース」に乗るかが決まり、それまでに結果を出していなければ、その後に巻き返すのは難しいでしょう。

――『ゆるストイック』より

ここで重要なのは、「年齢そのもの」ではありません。

問題は、その年齢までに何を積み上げてきたかです。

転職市場では、35歳は新人扱いされません。

「これまで何をしてきた人なのか」が問われます。

つまり、35歳以降の転職は、可能性ではなく「実績」で評価されるのです。

若さはチャンスを引き寄せる

さらに本書は、社会の構造についても触れています。

また、社会全体を見ても、新しいチャンスは若者に多く与えられます。

企業は柔軟で意欲的な若手に投資したがる傾向が強いです。35歳を過ぎると人生に安定を求める人が多く、経験豊富な組織ほどその事実を知っているので、チャンスは若手に優先的に与えられます。

そのため、若い時期に多くの経験を積み、成果を出すことが非常に重要になってきます。

転職市場でも35歳以上は条件が厳しくなり、柔軟性や学習力が期待されにくくなります。

キャリアの選択肢を増やすためには、若い時期に多くの経験を積み、しっかりと土台を築いておくことが戦略的に有効なのです。

――『ゆるストイック』より

ここで語られているのは厳しい現実です。

企業は「ポテンシャル」よりも「再現性」を求める。

つまり、成功する人＝すでに成果の証明がある人。

失敗する人＝これから頑張ると言う人。

分岐点は「土台」

35歳を過ぎた転職で問われるのは、覚悟ではありません。

積み上げです。

これまで何を試し、何を学び、何を達成してきたのか。

『ゆるストイック』が伝えているのはシンプルです。

35歳までは、とにかく走る。

経験を増やし、試行回数を重ね、成果を作る。

その積み重ねが、35歳以降の自由度を決めます。

転職の成功と失敗を分けるもの。

それは、35歳までに築いた「キャリアの土台」です。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。