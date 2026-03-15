空力性能を突き詰めた「究極のレクサス」

レクサスが放つバーチャルレーシングカー「LF-LC GT“Vision Gran Turismo”（ビジョン グランツーリスモ）」は、2012年に発表されたコンセプトカー「LF-LC」をベースに開発された究極のマシンです。

人気レースゲーム「グランツーリスモ」シリーズとのコラボレーションにより誕生し、本格的なレース仕様へと磨き上げられました。

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レクサスのデザインと技術の歴史を語るうえで欠かせない一台が、2012年の北米国際オートショーで発表されたコンセプトカーのLF-LCです。

流麗なスタイリングを持つクーペは、後にブランドのフラッグシップクーペである「LC500」へと昇華されることになりますが、その進化の過程で生まれたもう一つの可能性が、LF-LC GT ビジョン グランツーリスモ（以下、LF-LC GT VGT）です。

人気レースゲームである「グランツーリスモ」シリーズの15周年を記念して企画された「ビジョン グランツーリスモ（VGT）」というプロジェクトにおいて、レクサスが世界中のモータースポーツファンに向けて送り出したバーチャルレーシングカーです。

LF-LC GT VGTの開発にあたっては、元となるLF-LCが持つ優美な曲線を活かしつつ、実際のGTレースで勝てるマシンとしての戦闘力が徹底的に追求されました。

開発を担当したのは、カリフォルニアにあるトヨタのデザイン拠点であるCALTYです。

レクサスの象徴であるスピンドルグリルは、冷却効率を最大化するためにさらなる大型化が図られ、ブレーキ冷却のためのエアダクトが一体化されています。

フロントフェンダーからリアへと流れる複雑な面構成には、気流を整えてドラッグを低減するためのフィンやダクトが追加されました。

なかでもリアセクションに鎮座する巨大なカーボン製GTウイングと大型のアンダーディフューザーは、凄まじいダウンフォースを発生させる設計となっており、ハイスピードコーナリング時における路面への吸い付きを劇的に向上させています。

心臓部には、レクサスのレーシングスピリットを象徴する高回転型の大排気量V型8気筒エンジンが搭載されています。

最高出力は612psを誇り、最大トルクも600Nm級に達する設定です。

駆動方式は伝統のFR（後輪駆動）を採用しており、6速シーケンシャルトランスミッションが組み合わされます。

車体重量も徹底したカーボンパーツの採用により、大幅な軽量化が図られており、そのパワーウェイトレシオは世界の名だたるGT3マシンに引けを取りません。

エキゾーストノートも、レクサスらしい官能的で澄み渡った高音が特徴となっており、バーチャルの世界でありながらドライバーの感性を強く刺激する仕上がりを見せています。

デザイン面では、ヘッドライトやテールランプにレクサス独自のL字型シグネチャーを採用。テールランプはジェット機のエンジンが放つアフターバーナーを想起させるような立体的な造形となっており、細部に至るまでレクサスの哲学が凝縮されています。

ボディサイズは全長4550mm×全幅2010mm×全高1210mmという、地を這うような低くワイドなプロポーションを誇ります。

ホイールベースは2700mmに設定されており、ミッドフロントに配置された重厚なエンジンレイアウトとともに、理想的な重量配分を実現しました。

内装においても、レーシングカーとしての機能性と高級車としての質感が融合しています。

カーボンとアルカンターラを多用したバケットシートや、走行データが瞬時に把握できるマルチファンクションディスプレイなど、プロのレーシングドライバーが求める極限の環境が再現されました。

なかでもステアリング周りのスイッチ類は、瞬時の判断が求められる過酷な耐久レースを想定した配置となっており、実戦を意識した作り込みがなされています。

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レクサスが世界に挑むための情熱を具現化したこの一台は、現実と仮想の境界線を超え、ブランドの走りのイメージを大きく塗り替えました。

実車としての量産こそ叶わなかったものの、和製スーパーマシンとしての誇りを胸に、今なおデジタルコースの上で世界中のプレイヤーと共に走り続けています。