アーセナルの16歳ダウマン、プレミア記録破りの史上最年少ゴール！ エヴァートン戦ATに無人ゴールへ独走弾
プレミアリーグ第30節、アーセナルとエヴァートンの一戦は2-0でアーセナルが制した。
後半終了間際までスコアが動かず、重苦しい空気が漂っていたエミレーツ・スタジアム。ゲームを動かしたのは75分にマルティン・スビメンディに代えて投入された16歳のMFマックス・ダウマンだった。
ダウマンは89分、右サイドからファーサイドのピエロ・インカピエめがけてインスイングのクロス。これが飛び出したエヴァートンGKジョーダン・ピックフォードも触れない絶妙なコースに飛び、インカピエが触って折り返したボールはヴィクトル・ギェケレシュの先制点につながった。
このゴールはダウマンの今季プレミアリーグ初ゴールとなっただけでなく、プレミアリーグ史上最年少得点となり、ダウマンは記録を塗り替えている。
自信にあふれたプレイを見せ、まさにゲームを変えるジョーカーとなったダウマン。アーセナル専門サイト『ARSENAL INSIDER』による評点では、ダウマンは文句なしの10点満点中10点を獲得している。
16歳、初ゴールは独走弾— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
相手のCKからのボールを
自陣ボックス付近で受け取ると
相手ディフェンス2人をかわして
ゴールまで運び切る
歴史に残るトップチーム初ゴールを
もう一度ご覧あれ
プレミアリーグ第30節
アーセナル v エヴァートン
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