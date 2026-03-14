プレミア最年少得点記録保持者となったダウマン Photo/Getty Images

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プレミアリーグ第30節、アーセナルとエヴァートンの一戦は2-0でアーセナルが制した。

後半終了間際までスコアが動かず、重苦しい空気が漂っていたエミレーツ・スタジアム。ゲームを動かしたのは75分にマルティン・スビメンディに代えて投入された16歳のMFマックス・ダウマンだった。

ダウマンは89分、右サイドからファーサイドのピエロ・インカピエめがけてインスイングのクロス。これが飛び出したエヴァートンGKジョーダン・ピックフォードも触れない絶妙なコースに飛び、インカピエが触って折り返したボールはヴィクトル・ギェケレシュの先制点につながった。

さらに後半アディショナルタイム、エヴァートンがコーナーキックを獲得し、ピックフォードまでペナルティエリアに上がって同点を狙いにいく。アーセナルはこれをしのぐと、ボールを拾ったダウマンは冷静に相手DFをかわし、無人のゴールへ独走。ボールを流し込んで決定的な2点目を挙げた。

このゴールはダウマンの今季プレミアリーグ初ゴールとなっただけでなく、プレミアリーグ史上最年少得点となり、ダウマンは記録を塗り替えている。

自信にあふれたプレイを見せ、まさにゲームを変えるジョーカーとなったダウマン。アーセナル専門サイト『ARSENAL INSIDER』による評点では、ダウマンは文句なしの10点満点中10点を獲得している。