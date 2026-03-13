米マット最高峰で活躍する人気日本人女子レスラーが、ド派手なビジュアルで名作映画をオマージュ。狂気のキャラクターが「あなたにぴったりと海外ファンから絶賛されている。

【画像】日本人美女、“キル・ビル”オマージュのド派手ビジュアル

WWE女子スーパースターのジュリアが12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。“キル・ビル”オマージュのビジュアルで写った写真を公開した。

公開された写真では、ジュリアがクエンティン・タランティーノ監督の名作映画『キル・ビル』のTシャツを着用。彼女のトレードマークでもある鮮やかな編み込みのヘアスタイルにはブルーやシルバーのカラーが美しく混ざり合っており、地毛の黒も合わさってまさに同映画の世界観を彷彿。エッジの効いたスタイルが際立っている。さらに、手には豪華な額縁に飾られたサイン入りの『キル・ビル』のポスターを抱え、自身の名前がグラフィティで描かれたジムのマットの上で、自信に満ちた笑顔を見せている。

投稿では剣と黄色と黒のハート絵文字を用いた表現でその世界観を提示。言葉はなくとも、彼女が持つ圧倒的なスター性と、映画の主人公のような力強いオーラが写真全体から伝わってくる内容となっている。

この投稿に対し、ファンからは「ジュリア、めっちゃかっこいいよ これ大好き！」「めっちゃいい映画だよね」「あなたにぴったりすぎる」「今すぐアクション映画に出演するあなたを見たい！」といった熱狂的な反響が寄せられていた。

WWE「SMACK DOWN」に所属するジュリアは、年明け早々にWWE女子US王座を奪還すると、相棒のキアナ・ジェームズとともにタッグ戦線へと殴り込み。実力者たちを前に苦戦する場面がありながらも、“美しき狂気”の愛称通りのキャラクターでヒールレスラーとしての存在感を高めている。

