「MTのようなAT」搭載！

これまでのモーターショーでは、各メーカーが個性あるモデルを披露し、来場者の記憶に残る一台が生まれてきました。なかでも2017年の「第45回東京モーターショー」で公開されたトヨタ「GR HVスポーツコンセプト」は、特徴的なデザインと構造で注目を集めたモデルのひとつです。

現在もデザインやコンセプトをめぐって多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ斬新「“縦目”スポーツカー」を画像で見る（22枚）

トヨタが披露したコンセプトモデルであるGR HVスポーツコンセプトは、「86」に通じるシルエットを持ちながら、縦型LEDヘッドライトや張り出したリアディフューザーなど独自の造形が組み合わされています。

2ドアクーペのボディはマットブラックで仕上げられ、ホイールデザインを含めて世界耐久選手権の「TS050 HYBRID」の意匠が取り入れられるなど、モータースポーツ由来の要素が随所に盛り込まれていました。

構造面ではタルガトップ形状を採用し、かつての「トヨタスポーツ800（通称“ヨタハチ”）」や「スープラ」のエアロトップを思わせる方式が用いられています。

ボディ剛性を確保しつつ、ルーフを外して開放的な走行も可能とする設計で、2人乗りのキャビンレイアウトと合わせてスポーツモデルらしい構成となっています。

パワートレインにはハイブリッドシステムを搭載し、車名の「HV」が示す通り電動化技術が組み込まれています。

「THS-R（トヨタ・ハイブリッド・システム・レーシング）」の思想を反映し、燃費ではなく走行性能の向上を目的とした電動化が意図されていました。バッテリーは車体中央付近に配置され、前後重量配分の最適化が図られています。

操作系にも特徴があり、基本は2ペダルのオートマチックながら、スイッチ操作でマニュアル感覚のモードへ切り替え可能でした。

インパネ中央にはAT用の操作ボタン、センターコンソールにはHパターンのシフトノブが配置され、MT車に近い操作感を得られる仕組みが採用されています。効率性だけでなく、操作の選択肢を広げる提案として位置づけられていました。

当時は「ハイブリッド車は環境性能を重視する一方で走行面は控えめ」という印象を持つ人も多く、トヨタはこのコンセプトカーを通じて、電動化が進む中でも運転操作の楽しさを残す方向性を示した形となりました。

電気自動車でクラッチ操作やエンストを再現する擬似MTの試作を公開するなど、同社の開発姿勢とも共通する取り組みが見られます。

※ ※ ※

発表から時間が経った現在も「市販車とは違う雰囲気がある」「やっぱりかっこいい」「市販化されていたら乗ってみたかった」といったデザイン面へのコメントのほか、当時を振り返る声や市販化を期待する反応が寄せられています。

残念ながら市販化には至りませんでしたが、示された技術や考え方はその後のGRブランドや電動スポーツモデルの開発にも影響を与えたとされています。

GR HVスポーツコンセプトは、電動化時代におけるスポーツカーの方向性を示す一例として位置づけられています。