元俳優でホストの前山剛久さんが勤務していた六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」の代表・YUKIYA氏が2026年3月11日にインスタグラムで、前山さんの出演していた動画について、非公開としたことを報告し謝罪した。

「在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました」

女優の故・神田沙也加さんと生前交際していた前山さん。神田さんの死去後、22年6月をもって芸能界を引退したが、33歳の誕生日である24年2月7日にインスタグラムを開設し、活動を再開。舞台での俳優復帰を予定していたが、出演を発表した舞台から出演予定の女優2人が降板したことで上演が見送りに。25年12月からは「真叶」という名前で同メンズラウンジに勤務していた。

こうした中、前山さんは3月1日にYUKIYA氏のYouTubeチャンネルに出演。神田さんを示唆する「Kさん」という仮名を使い、交際にまつわることなどを明かしていた。YUKIYA氏は動画で、「2か月だよ？ こっちからしたら2か月しかつき合ってない子が急にポーンみたいな......」と発言する場面もあった。動画はSNSなどを通じて拡散され、炎上。その後非公開となっていた。

前山さんは10日、「真叶」名義のインスタグラム（@manato.century）を更新し、「私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした」と報告していた。なお、「真叶」名義のインスタグラムアカウント（@manato.century）は13日までに閲覧できない状態となっていた。

「取り上げるべきではない話題に軽率に触れてしまい、配慮に欠けた」

一連の騒動を受け、「CENTURY TOKYO」代表のYUKIYA氏は11日に自身のインスタグラムを更新。「先日公開した動画について」と題した文書を公開し、動画について謝罪した。

「この度、私が公開した動画につきまして、多くの方に不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした」

動画の内容について、「動画内では、一緒に働いている仲間のことを伝えたいという思いがありましたが、結果として、取り上げるべきではない話題に軽率に触れてしまい、配慮に欠けた内容となってしまいました」と説明。

「ご遺族をはじめ、多くの方のお気持ちを傷つける結果となってしまったことを、深く反省しております」とした上で、「また、日頃から応援してくださっている方々にも、不快な思いや悲しい気持ちを抱かせてしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

つづけて、「先日公開した動画につきましては、現在非公開としております」とした上で、「今後は、発言する内容や表現について、これまで以上に慎重に向き合い、同じようなことを繰り返さないよう努めてまいります」とつづった。

