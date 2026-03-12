「節目」全線開業15周年 被災から10年

3月12日午前10時9分。九州新幹線の全線開業15周年を祝う臨時列車が、熊本から博多へと出発しました。

【写真を見る】走行中に震度7「全身が震えた」…脱線を共にした『つばめ』が最後の旅へ 当時の運転士、蘇った姿の“相棒”に再会【熊本地震10年】

JR九州 矢野慎一郎 熊本駅長「熊本地震後も新幹線を利用いただき、人と人とがつながってきた。九州と関西をつなげられる存在でありたい」

2004年に開業した九州新幹線。

まずは新八代から鹿児島中央までが開通し、その後2011年3月12日に鹿児島中央から博多までが繋がりました。

通勤通学で、ビジネスで、観光で…全線開業から5年で着実に利用客を増やしていた2016年の春。

4月14日、熊本地震の前震で、走行中の新幹線が震度6弱の揺れに襲われました。

JR九州初の“脱線” たった1人乗っていた運転士

当時のリポート「熊本駅の南側です。回送車両が、車両基地に向かう途中で脱線しています」

『つばめ 800系 U005編成』。この日の営業運転を終え、富合町の車両所へ戻っているところでした。

車内にいたのは運転士ただ1人。当時、新幹線の運転士になって2年目だった枝元正哉さんです。

回送中とはいえ、時速80キロで走行中でした。

地震発生時の運転士 枝元正哉さん「最初は下から突き上げるような衝撃がきて、運転席の天井に頭をぶつけました。その後、イスから落ちるくらいの左右の揺れがきました。その時点では地震と分からなくて」

停電した車両から外に出た枝元さんが見たのは、レールから外れた車輪でした。

“新幹線の脱線”

枝元さんは もちろん、JR九州でも初めての事態でした。

本震、そして復興…脱線した「つばめ」は二度と走らず

地震発生時の運転士 枝元正哉さん「全身が震えていましたし、手もずっと震えていました」

その後、16日に本震が発生。復旧作業に着手したのは脱線から4日後でした。

6両すべてをレールの上に戻し、車両所へ移送。線路の安全確認、試験走行などを経て、前震の発生から13日後に全線での運転を再開しました。

九州の南北を結ぶ大動脈が再びつながったことは、復旧・復興への一歩になりました。

当時の利用客へのインタビュー「よかったですね ほっとしました」「欠けていた部分がつながって、ひとつになったという気持ちです」

一方で、脱線した車両は「営業運転は不可能」と判断され、その後、車両所から出ることはありませんでした。

『いってきます』『おつかれさま』寄り添い続けた“10年目のチャンス”

あれから10年・・・「つばめ」の車両が、再び脚光を浴びることになりました。九州新幹線「全線開業15周年」のシンボルに抜擢されたのです。

九州新幹線全線開業15周年プロジェクト『つばめの大冒険』。

車体を磨き、塗装を施し、ピカピカの姿で「つばめ」を海上輸送し、博多駅を目指します。

その知らせに胸を躍らせたのが、共に脱線を経験した枝元さんでした。

3月9日、枝元さんは、車両基地で修繕された「つばめ」の先頭車両と対面しました。

枝元さん「めちゃくちゃきれいになっていますね。きょう初めて見ました、きれいになったのを」

この日、先頭車両の傍らにはボロボロになった2号車・3号車もありました。

この10年、雨風にさらされながら、塗装の練習や脱線復旧訓練などに使われた勲章です。

枝元さん「自分は相棒みたいに思っていて。夜は『おつかれさま』と言って帰り、朝仕事に行くときに『いってきます』と、横を通るたびに思っていました」

枝元さん「窓とかドアとか雨の汚れとか、塗装も剥げていたので。めちゃくちゃきれいになっています。嬉しい、これは嬉しい、すごい」

そして、3月12日。先頭車両が輸送用のトレーラーへと積み込まれました。

熊本地震から10年。「つばめ」は、まもなく最後の旅に出ます。

地震発生時の運転士 枝元正哉さん「もう営業列車としては走れませんけど、またみんなの前に出て来られるのは、自分としても、とても嬉しい。本当に、この車両をみんなに見てもらいたいですね」

『つばめの大冒険』今後のスケジュール

▼3月28日（土）深夜～3月29日（日）早朝

車両所から熊本港へ陸上輸送

▼3月29日（日）

台船へ積み込み出航

▼3月29日（日）～4月7日（火）

大牟田～八代～串木野～鹿児島湾～指宿～博多を航行

▼4月10日（金）～19日（日）

JR博多駅前広場で展示