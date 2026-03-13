この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が「【不安】中東危機で新NISAが急落…それでも売却するな！」を公開した。動画では、中東情勢の緊迫化に伴う株価急落に対し、新NISA初心者がパニックに陥って資産を手放してしまう「狼狽売り」に警鐘を鳴らし、暴落相場を乗り切るための心構えと具体的な対策を提示している。



動画冒頭では、米国とイランの中東危機を背景に、S&P500や日経平均株価が急落し、原油価格の高騰や恐怖指数と呼ばれるVIX指数が上昇している現状を解説した。これを受け、新NISAで運用を始めたばかりの初心者が、下落相場に直面して不安を抱き、損失を恐れて資産を売却してしまうケースがSNSなどで散見されるという。



この状況に対し、過去の世界大恐慌やITバブル崩壊、コロナショックなどの歴史的な暴落相場を振り返り、「いつの時代も暴落はどこかで終わりを迎え、そのたびに最高値を更新し続けてきた」と指摘する。その上で、新NISAの最大の利点である非課税期間が無期限であることを再認識し、買ったら保有し続ける「バイ＆ホールド」を徹底する重要性を強調した。



さらに、下落相場を乗り切るための具体的な防衛策として、資産の配分を見直す手法を紹介した。生活防衛資金や将来資金を確保した上で、投資はあくまで余裕資金で行うことを大前提とする。そして、価格変動のない現金を無リスク資産、株式を有リスク資産として半分ずつ持つことで、「現金がクッション」となり、全体の下落幅を抑えられると解説する。加えて、積立投資の仕組み上、価格が下がった時は「安くたくさんの量を買うことができる」と述べ、下落相場こそが将来的な利益を生むチャンスになり得ると語った。



動画の終盤では、どうしても不安が拭えない場合の究極の対策として、投資していること自体を忘れてしまう「気絶投資」の考え方を提案した。「運用を続けていれば利益は期待できる」という長期投資の本質を改めて示し、一時的な相場の変動に一喜一憂せず、冷静に運用を継続することの大切さを説いている。