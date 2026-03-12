【知ってる?】韓国の「牛乳天ぷら」が簡単＆激ウマ!? - 「すごい!!!!」「これは作ってみたい」
海老や野菜のイメージが強い料理・天ぷら。そんななか、韓国で話題の牛乳で作る“おやつになる天ぷら”って……??
日本酪農協同株式会社の「毎日牛乳」の公式Instagramで、お手軽に作れるレシピが紹介されています。
韓国で話題の「牛乳天ぷら」※画像は「毎日牛乳 日本酪農協同株式会社 公式」（@sifukunogirisya）より引用
まずは、鍋に毎日牛乳を200mlと、片栗粉大さじ3、砂糖大さじ2を投入。弱火で温めながら混ぜ、全体がもったりすればOKです。
鍋から取り出したら、ラップで棒状に成型して冷蔵庫へ。約30分冷やし固めたら、食べやすい大きさにカットして水溶き片栗粉にくぐらせます。
サラダ油の温度は約170度。仕上げにきな粉と練乳をお好みでかけたら、お、美味しそう……!! 衣のサクッとした食感と中のとろっと感を一度に楽しめる、至福のおやつの出来上がりです。
毎日牛乳のInstagramには今回のレシピ以外にも、「韓国風卵サンド」や「バターみたらし餅」など、さまざまな料理の作り方が。お家で楽しめて幸せになれるおやつやごはん作りの参考に、ぜひチェックしてみては?
この投稿をInstagramで見る
毎日牛乳 日本酪農協同株式会社 公式(@sifukunogirisya)がシェアした投稿
