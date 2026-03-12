【銀だこ】60円お得な「お花見だんらんパック」発売　たこ焼24個入り、人気3種の贅沢セットも

たこ焼チェーンの築地銀だこは3月20日から、24個入りのテイクアウト専用商品「お花見だんらんパック」と「お花見贅沢だんらんパック」を数量限定で発売する。

いずれの商品も、単品で購入する場合と比べて60円お得なセット価格。花見や春の行楽シーズンのほか、家族や友人、会社の集まりなどに向けた商品として展開する。

【画像はこちら】お花見だんらんパック

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆お花見だんらんパック（24個入・2,041円）

内容：ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）

◆お花見贅沢だんらんパック（24個入・2,257円）

内容：ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）＋てりたま＋チーズ明太子

※「お花見贅沢だんらんパック」はトッピングの種類を変更できる。ただし、店舗限定メニューやコラボ商品などは選択不可。

「お花見だんらんパック」は、銀だこで1番人気の「ぜったいうまい!!たこ焼（ソース）」を24個詰め合わせたシンプルなセット。

一方「お花見贅沢だんらんパック」は、「ぜったいうまい!!たこ焼（ソース）」に加え、定番人気の「てりたま」と「チーズ明太子」を各8個ずつ詰め合わせた計24個入りとなっている。

パッケージには、満開の桜の下で「たこぼ〜」などのキャラクターが輪になり、仲良くたこ焼パーティーを楽しむ様子を描いたデザインを採用。春の季節感を演出している。

【この記事の画像(5点)はこちら】お花見だんらんパック、BOXフタのデザイン(お花見で輪になっている「たこぼ〜」たち)など

〈大口注文の相談窓口も用意〉

現在、築地銀だこでは大口注文専用の相談窓口を設けている。事前に相談することで、希望するメニューや数量に応じた商品を準備する。受け取り当日は、指定した時間に来店すると、支払いのみで商品を受け取ることができる。

※相談内容や数量には条件があり、詳細は公式サイトの大口注文相談窓口で確認できる。

銀だこホームページ内に大口相談窓口を用意している

■銀だこホームページ内 大口相談窓口