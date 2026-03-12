日々の仕事や将来のための勉強など、ビジネスパーソンのやるべきことは尽きません。一方で「やらなきゃいけないことは分かっているのに、どうしてもやる気が出ない……」という悩みを抱える人もいるのではないでしょうか。

実は、やる気がなくても行動することは可能。周囲の環境や行動条件を少し変えるだけで、自動的に動けるようになるのです。本記事では、そんな“やる気に頼らない仕組みづくり”のポイントを解説します。「すぐに行動できる人になりたい」「先延ばしをやめたい」という人は、ぜひ参考にしてください。

「やる気」を待つ必要はない

私たちがなかなか行動を始められない原因は、単に「やる気がない」からとは限らない――。このように指摘するのは、筑波大学教授の外山美樹氏です。*1

外山氏によると、やる気の背景には「自制心（セルフコントロール）の働きが深く関わっている」と言います。ここでの自制心とは「目の前の誘惑や快楽を抑えて、将来的な目標や価値のある行動を優先できる力」のこと。心理学では、自制心には限りがあり、使えば使うほど消耗するとされています。*1

つまり「どうにもやる気が出ない」という日は、すでに自制心が枯渇している可能性が高いのです。それにもかかわらず無理に仕事をしたり、誘惑を断って勉強をしたりすると、一時的には乗り切れても心の疲れは確実にたまっていきます。結果として自制心を使い果たし、モチベーションが下がって何もする気にならない……という“燃え尽き状態”に陥ってしまうかもしれません。

そこで外山氏は「心のエネルギーを消耗させずに行動する工夫が必要」だと述べています。その工夫とは、やる気に頼らずとも自然に行動できる『仕組み』を外側に整えること。*1

心をコントロールするのではなく外部の環境や条件を整える ことで、やる気が出るのを待たなくても行動できるようになるのです。

やる気に頼らない仕組みづくり

では、やる気に頼らない仕組みはどのようにつくればよいのでしょうか？ ここでは「環境・行動・報酬」の3つのポイントに着目して、具体的な仕組みづくりの方法を紹介します。

1.環境設計

「ふと目に入ったネットニュースをきっかけに、仕事から脱線してしまった」「軽い息抜きのためにSNSを開いて、気づけば数時間たっていた……」

このように“つい”誘惑に負け、やるべきことを先延ばしにしてしまった経験はありませんか？自然と行動できるようになるには、周囲の誘惑を減らす工夫が欠かせません。

作業療法士の菅原洋平氏は「一度脳に見せてしまったら、もう逆らえない」と述べ、視覚情報の強力さを示しています。しかし「目に映ったものに対して『やるか、やらないか』をせめぎ合っていたら、すごく疲れて」しまうため、脳には2つのシステムが備わっているそうです。*2

モデルフリーシステム：視覚に入ったものに自動的に手を伸ばす働き モデルベースシステム：吟味を行う脳のシステム

ニュースをクリックしたりスマートフォンを手に取ったりするのは、モデルフリーシステムが無意識に働いた結果。誘惑に流されないためには「本当にやる必要があるか？」とモデルベースシステムを働かせことが重要です。

そのための方法として、菅原氏がすすめているのが「 定位置を決めて、いつも同じ場所に置く 」こと。*2

一見些細に思えるかもしれませんが、定位置を決めると、意識的に取りに行かない限り行動できません。なんとなく手に取っていたスマートフォンを「引き出しから出す」というワンアクションが加わると、モデルベースシステムによる判断の余地が生まれるのです。菅原氏は「このスキができると、脳は、望ましくない行動を踏みとどまる」ようになると言います。*2

ほかにも、次のような環境整備が考えられます。

2.行動設計

ついテレビを見てしまう→リモコンをケースに入れておく ついネットニュースを見てしまう→ネットニュースやSNSが開くブラウザからログアウトしておく メールに気を取られる→時間を決めて通知をオフにする

環境を整えたら、行動を起こしやすくなるような条件設定も行うと効果的です。そこでおすすめなのが、コロンビア大学モチベーション・サイエンス・センター副所長のハイディ・グラント・ハルバーソン氏が提唱する「if-thenプランニング」。

これは「Xが起こったら、Yをする」という条件をつけ、行動をルール化する方法です。*3

たとえば「食べたら歯磨きをする」というように、 行動の順番が決まっていれば、意識しなくても自然と体が動く 人は多いはず。同じ考え方でXに時間や場所、出来事などを当てはめ、Y（目的の行動）を実行する仕組みをつくります。条件設定の例は、次の通りです。

デスクに座ったら、今日の最優先タスクを1つ書き出す メールを開いたら、返信が必要なものを3通だけピックアップする Wordを立ち上げたら、15分だけタイマーをセットして作業する

「if-thenプランニング」を使うと、使わない場合に比べて成功率が2～3倍高くなると言うハルバーソン氏。その理由は、「意識的に行動を導くことができるため、単なる決意よりもはるかに負担が少なく、意志力もそれほど必要ない」からです。*3

「1つ」「15分」などできるだけ具体的に条件を決めておくと、より行動を起こしやすくなります。“なんとなく”動き出すのではなく、きっかけをつくることで自制心を消耗せずに行動できるでしょう。

3.報酬設計

行動を起こす原動力となるのが、報酬（ご褒美）です。「週末の楽しみのために仕事を頑張る」といった経験がある人も多いのではないでしょうか。

イギリス政府直轄組織である行動洞察チームを設立したオウェイン・サービス氏とローリー・ギャラガー氏は「報酬は脳内の特別な経路を活性化させ、われわれを良い気分にさせるだけでなく、より多くの報酬を得たいと思わせる効果がある」と述べています。*4

報酬をあらかじめ決めておけば、やる気が出るのを待たずに行動しやすくなります。頻度やタイミングを工夫することで、自然と動ける仕組みもつくれるでしょう。報酬を設定するときのポイントは、次の2点です。*4

1.重要なものを報酬にする…最終的な目標達成と重要な報酬をリンクさせ、拘束力を持たせる。 2.小さな報酬で良い習慣をつける…大きな目標を達成するためのステップと小さなインセンティブをリンクさせ、自分やまわりの人のモチベーションを高める。

つまり、長期的な目標に向けた“大きな報酬”と、日常的に得られる“小さな報酬”を設けるのが理想。サービス氏らも、「最終的な目標をいくつかの小さな『チャンク』に分解したときに、このチャンクごとに小さな報酬をリンクさせる」ことを推奨しています。*4 たとえば、以下のようなイメージです。

最終目標：重要な社内外プレゼンを成功させる

重要な報酬：成功したら、長期休暇をとって旅行に行く

チャンクと報酬：構成案をつくったら、コーヒーを入れる

スライドが5枚できたら、好きな音楽を聴く

プレゼン練習を1時間したら、好きなスイーツを買う

大きなご褒美だけでは目標までの距離が遠く感じられ、腰が重くなりがち。小さな報酬をこまめに用意し、行動を続けやすい状態を整えましょう。

仕組みを整えてパフォーマンスを一定に

行動を起こすための仕組みづくりに必要なのは、ちょっとした工夫だけ。仕組みさえ整えれば、やる気に左右されることなくパフォーマンスを一定に保てるようになります。

仕事や勉強など、やりたいことがあるのに「今日もできなかった……」と落ち込みがちな人は、ぜひ本記事で紹介した仕組みづくりを試してみてください。環境・行動・報酬のどれかひとつでも変えれば、行動しやすくなるはずです。少しずつ仕組みを整えて、常に“動ける”自分を目指しましょう。



*1 ダイヤモンド・オンライン｜

*2 菅原洋平(2016), 『すぐやる! 「行動力」を高める“科学的な"方法』, 文響社.

*3 Psychology Today｜The Science of Success: The If-Then Solution

文・写真：藤真唯