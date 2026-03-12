【今年も手ごわい】花粉症対策にいくらお金をかけている？10万円以上！の人は…＜ママのリアル調査＞
「今年も来たか……」と、春を前に憂うつな気持ちになる花粉症シーズン。マスクや薬、病院通いなど、症状を抑えるための対策は欠かせませんが、その分出費も気になるところです。
今回ママスタセレクトでは、花粉症対策にかけているお金について、ママたちのリアルな声を集めました。「花粉症対策に一人当たりどのくらいお金をかけていますか？」と問いかけたアンケート。回答の選択肢には「お金はかけていない（花粉症でない）」「1円以上1万円未満」「1万円以上10万円未満」「10万円以上」の4つを設定しました。
アンケートの結果、もっとも多かったのは「お金はかけていない」と答えたママたちで、50.0％にのぼりました。家族も自身も花粉症に悩まされる人からすると、驚きの結果です！
「お金はかけていない」を選択したママのなかには「花粉症でない」という人も含みます。つまり、花粉症ではない人や症状が軽い人たちも一定数いるということでしょう。
『外に干さない（0円）』
という人もいます。布団や洗濯物を外干ししない。そんな工夫だけでも乗り切れる人たちもいるようです。外に洗濯物を干さない、なるべく外出を控えるなど、生活スタイルを調整することで出費を抑える選択をしているママも少なくないのかもしれません。
工夫で乗り切る人、最低限で備える人
次いで多かったのは「1円以上1万円未満」を選んだママたち。全体の39.0％と4割近くの人たちは何らかの対策を講じているようです。
『点鼻薬と目薬を購入。さらに花粉症軽減効果があるとうたわれるドリンクを気休め程度に』
『市販薬を買う！ マスクを買う！』
『アレルギー薬＋目薬＋柔らかティッシュを常備！』
近年はドラッグストアで購入できる花粉症の内服薬、点鼻、点眼薬の種類も豊富にあります。忙しい日々であっても、手軽に取り入れられるのがメリットでしょう。
『鼻うがいと目薬と飲み薬と洗濯洗剤』
マスク・市販薬・目薬といった、毎年の定番対策。これは「完璧に防ぐ」よりも、「日常生活を維持するための最低限の支出」ともいえそうです。花粉症は完全には避けられないからこそ、無理のない金額で症状と付き合う現実的な姿勢がうかがえます。
通院等で膨らむ花粉症コスト
一方で「1万円以上10万円未満」と答えたママは6.3％。「10万円以上」は4.7％と本気対策派の家庭も少なくありません。
『マスクと点眼薬と飲み薬』
『舌下免疫療法』
『マスク、薬、部屋干し用洗剤、目薬、あらゆる花粉症グッズに惜しみなく！』
「惜しみなく」「効果のあるものをひと通り」など切実さを感じるコメントもあります。
症状がつらい人ほど、専門的なケアに頼らざるを得ないでしょう。市販薬では追いつかず、通院が必要になるケースもあります。ちなみにわが家は、筆者と夫は耳鼻科や内科で花粉症の薬を処方してもらっています。小学生の息子は小児科で舌下免疫療法を続けています。息子は長期的な治療のおかげで、症状がだいぶ改善してきました。
目指すのは「完璧に防ぐ」より「少しでもラク」に
コメント全体を通して感じられるのは、「お金をかけたい」というよりも、「少しでもラクになりたい」「家族の日常を滞りなく回したい」という切実な思いです。花粉症対策への出費はぜいたくではなく、春を乗り切るための“必要経費”として受け止められているのかもしれませんね。症状の重さや家族構成、生活スタイルによって正解は異なり、ママたちはそれぞれの事情に合わせて、毎年試行錯誤を重ねているようです。
花粉症対策は「いくらかけるか」より「どう付き合うか」がポイント
今回のアンケート結果からは、「お金をかける・かけない」という二択ではなく、無理のない範囲で自分や家族がラクに過ごせる方法を選んでいるママたちの姿が見えてきました。
昨年（2025年2月）ママスタセレクトで「子どもの花粉症」についてアンケートを実施したところ、多くの家庭で早めの対策を講じていました。日常生活に支障が出ないよう、投薬治療など早めに対策している家庭も少なくありません。
毎年必ずやってくる花粉シーズン。完璧を目指すよりも、その年その年の体調や環境に合わせて対策を調整していくことが、花粉症とうまく付き合っていくコツなのかもしれません。
【アンケート概要】
総回答数：698票
調査方法：インターネット
調査月：2026年2月
調査・分析：ママスタセレクト編集部
文・編集部