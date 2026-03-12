Ž¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤çŽ£¤òÃÏ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¡Ä¥»¥Ä¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¤òÅ®°¦¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êºÊ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¹ÔÆ°
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£É¡¤Î·Á¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸
ÌÀ¼£26Ç¯¡Ê1893¡Ë11·î17Æü¡¢Ä«¤Î°ì»þ¤Ë¡¢·ª¿§¤ÎÈ±¤ÈÀÄ¤¤ÌÜ¤ò»ý¤Á¡¢É¡¤Î·Á¤¬¥Ï¡¼¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï°ìÈÕÃæ¾²¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÁáÄ«Ëü±¦±ÒÌç¡Ê¥»¥Ä¤ÎÍÜÁÄÉã¡Ë¤¬½ñºØ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¥í¥ó¸ø¡¢Å·À²(¤¢¤Ã¤Ñ)¤ì¤À¡£À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¿¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¿¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤ê·ý(¤³¤Ö¤·)¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ë²á·ã¤ËÈ¿±þ¤·¡¢°ìÍº¤òÇ®Îõ¤Ë°¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë³°Éô¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¤½¤ÎÌ´Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î»Ò¤òÂçÁØ¸Ø¤ê¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¡¢Æ±Î½¤Î¶µ¼ø¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂð¤Ë¤ª¸«¤¨¤Î¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ç¤â¡¢ÏÓ¤ËÊú¤¤¤Æ½Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢µÒ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»Ò¶¡¤ò¾Þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÌî¸ýÊÆ¼¡Ïº¡ØÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó Lafcadio Hearn in Japan¡ÙÀÛÌõ¡Ë¡£
¢£·§ËÜ¤«¤é¹áÀî¤Ø¡¢ÀÖ»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ
½é»ÒÃÂÀ¸¤Î5¥«·î¸å¤Î4·î3Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìÍº¤òÏ¢¤ì¥È¥ß¡Ê¥»¥Ä¤ÎÍÜÊì¡Ë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¶âÈûÍå(¤³¤ó¤Ô¤é)¤Ë·Ø(¤â¤¦)¤Ç¤¿¡£
Â¿ÅÙÄÅ(¤¿¤É¤Ä)¤Ø¤ÈÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¡¢À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÎÈàÊý¤Ë»¾´ôÉÙ»Î¤òË¾¤ß¡¢ÞÝè«(¤Ó¤ç¤¦¤Ü¤¦)¤È¹¤¬¤ëËþ³«¤Îºù¤Ë×ò¹û¤È¤·¤Æ¡¢»²Æ»¤òÊâ¤¯¡£785ÃÊ¤È¤¤¤¦ÀÐÃÊ¤ò¾å¤ë»þ¤Ë¥»¥Ä¤È¸ò¤·¤¿²ñÏÃ¤ò¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÆüËÜ¸¦µæ²È¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³ØÊ¸³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ»Õ¡Ë¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÍº¤ÎÁÄÊì¤Ï¡¢¤½¤Îºä¤Î²¼¤ÇÁðÍú(¤¾¤¦¤ê)¤òÃ¦¤®¡¢»Ò¶¡¤òÉé(¤ª¤Ö)¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¤â¤Ê¤²¤Ë¾å¤ê»Ï¤á¤¿¡£»ä¤¬ÍçÂ(¤Ï¤À¤·)¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥Ä¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¤¢¤ì¤ÏÊì¤Î½¬´·¤Ç¤¹¡£¿ÀÀ»¤Ê½ê¤ØÍúÊª¤Ç¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Î4·î¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤À¤±¤ÇÇîÂ¿¤Ø¤Î°ìÇñ¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¤«¤é±£´ô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î2¥«·î¤ÎÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀä¹¥¤ÎÅ·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£À¸¸å5¥«·î¤Î°ìÍº¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÖà»Ò(¤ß¤³)¤ÎÉñ¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤òÈù¾Ð¤Þ¤»¡¢À¸³¶¤Ç¸«¤¿ºÇ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾¯½÷¤¿¤Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤ò¡¢´î¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·§ËÜ¤Ç¤Ï½çÄ´¤ËÃù¶â¤¬Áý¤¨¤¿
¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÂè1ºî¤Ç½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï´û¤Ë¡¢¤½¤ÎºÇ½ª¹»Àµ¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ë¶î¤é¤ì¡¢½ÐÈÇ·ÀÌó½ñ¤òÆÍ¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤Æ¤â¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¾õ¶·¤ò»¡¤·¤¿¥»¥Ä¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤·¤ËÃê½Ð(¤Ò¤¤À)¤·¤ËÅêÈ¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
·§ËÜÍè½»¤Î1Ç¯¸å¤ËÅ¾µï¤·¤¿²È¤Ë¤Ï¡¢½ñºØ¤ËÅö¤Æ¤¿È¬¾ö¤ÎÎ¥¤ì¤Ë¡¢¿Å(¤Þ¤)¥¹¥È¡¼¥Ö¤È¾Ë»Ò(¥¬¥é¥¹)¾ã»Ò¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÆóÅß¤È¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢150ÄÚ¤â¤¢¤ëÄí¤Ç¤Ï¡¢¶â½½Ïº¡Ê¥»¥Ä¤ÎÍÜÉã¡Ë¤«¤éµÝ¤Î»ØÆî¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÆÈ´ã¤Ç¤Î¼óÈø¤Ëµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ãù¶â¤â½çÄ´¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°Â¿´¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤Ï³Î¤«¤Ë²È·×¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤¿¡£Åìµþ»þÂå¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÁð¹Æ¤ÎÎ¢¤ò»È¤Ã¤¿²È·×Êí¤¬¸½ºß¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Ù½ÐµÚ¤Ó·î¡¹¤Î»Ù½Ð¤Î¹ç·×¤«¤é1Ç¯¤ÎÁí·×¤Þ¤Ç¤¬¡¢»öºÙ¤«¤ËµÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¶âÁ¬´ÉÍý¤ÎÍÍ»Ò¤¬±®¤ï¤ì¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï´óÉí¤Ê¤É¤ËÌµ»¨ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÁ°Ç¯¡Ê1893¡Ë¤Î10·î¤Ëµ¯¤¤¿¾¾¹¾¤Î¹¿¿å¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢50±ß¤ÎµÁ±ç¶â¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÉÏº¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥»¥Ä¤Î¶âÁ¬´¶³Ð
¤¿¤À¤·¡¢¥»¥Ä¤Ï¡¢ÉÏ¤ÎµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¸¯¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò±Þ(¤¤¤ä)¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤â¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î¶âÁ¬ÅªµçÇ÷¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢À¸³¶¤Ë²¿ÅÙ¤âÌ¿¤ò´í¤¯¤¹¤ë¶âÁ¬Åª´íµ¡¤Ë¿È¤ò»¯(¤µ¤é)¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬Ï·Í§¤Î¥ï¥È¥¥ó°¸¤Î¼ê»æ¡Ê1894¡¦9¡¦14¡Ë¤Ëµ¤·¤¿Ãù¶â¤Î³Û¤Ï¡¢¡Ö»ÍÀé¥É¥ë¡Ê4000±ßÁêÅö¡¢¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤Ç1²¯6000Ëü±ß¤Û¤É¡Ë¶á¤¯¡×¤Ç¡¢¤½¤Î³Û¤Ï·§ËÜ»þÂå3Ç¯´Ö¤Î·îµë¤ÎÈ¾Ê¬Í¾¤ê¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢À¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ê¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç¾¾¹¾¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡Ë¤ÎµëÍ¿¤Î7Ç¯Ê¬¤Ë¶á¤¯¡¢ÀÞ¸ÍÆÁ»°Ïº(¤ª¤ê¤É¤È¤¯¤µ¤Ö¤í¤¦)¡Ê¾¾¹¾Ãæ³Ø½ñµ¡Ë¤Î¤½¤ì¤Î28Ç¯¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥óÍèÆü¤Î1890Ç¯¤Ë¡¢1±ß¤¬0.95¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢95Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë0.5¥É¥ë¤ËÍî¤Á¡¢°Ê¸å¡¢2Ç¯¸å¤Î¶âËÜ°ÌÀ©¼Â»Ü¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÂ¾³¦¤Þ¤ÇÆ±¤¸¿å½à¤¬Â³¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ê»æ¤Ç¤ÏÍèÆü»þ¤Î¸ò´¹Î¨¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£Í§¿Í°¸¤Æ¤Î¼ê»æ¤Ë¡Ö·§ËÜ¤ÏÂç·ù¤¤¡×
É×ÉØ´Ø·¸¤ä²ÈÄíÀ¸³è¤ÎÀ®½Ï¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¶áÂå²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¤³¦¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿·§ËÜ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ò²×Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÈûÍå»²¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿À¾ÅÄ°¸¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢¡Ö·§ËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÏÁ´Á³»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÏÂç·ù¤¤¤À¡×¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Î·§ËÜ¤Ø¤Î·ù°¤Ï¤¹¤°¤Ë¤â¡¢³Ø¹»¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤È¤Î´¶¾ðÅª¤ÊíÂíà(¤¢¤Ä¤ì¤)¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£Åìµþ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢´¶¤¸¤ä¤¹¤¯·ã¤·¤ä¤¹¤¤¥Ï¡¼¥ó¤ÎÂ¦¤Ç¡¢¶Ë¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¡£10·î¾å½Ü¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÏÇËÃ¾¤òÍè¤¿¤·¡¢°ì²È¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿À¸Í¤Ë°Ü¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¼õ¤±¤¿¿´¤ÎÂÇ·â¤¬ÆüËÜ¿ÍÁ´ÈÌ¤ÎÉÔ¿®¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢À¾ÅÄ¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¤µ¤¨¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¿®¤º¤ë³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢²¿¤È¶ò¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡ª¡×¤È½ñ¤¯¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ëü±¦±ÒÌç¤¬¾¾¹¾¤Ëµ¢¤ê¡¢¿À¸ÍÅþÃå¤«¤é¡¢ÍÜÉãÊì¤È2¿Í¤Î½÷Ãæ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡¢2ÅÙ¤ÎÅ¾µï¤òÆþ¤ì¤Æ2Ç¯¶á¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø¿À¸Í¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦±Ñ»ú¿·Ê¹¤ÎÏÀÀâµ¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¹ó»È¤Ë¤è¤ë´ãÉÂ¤«¤é3½µ´Ö¤Î²é¿«(¤¬¤¸¤ç¤¯)¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ä¤á¡¢ÍâÇ¯¤Î1·î¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡¢Ãø½Ò¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¸³Ø³èÆ°¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ò²è¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿À¸ÍÅþÃå¤Î11ÆüÁ°¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç3ºþ¤ò½Å¤Í¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀ¤³¦ÅªÌ¾À¼¤òÆÀ¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤Î3·î¤Ë¤Ï¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¡Ê1896¡Ë¤Î3·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂè3ºî¤Ç¡¢¹¤¯Ì¾ºî¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡Ø¿´¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¡£
----------
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
----------
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë