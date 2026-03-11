ユーチューバー・ヒカル（34）の動画に多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎」の店長が11日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、例の動画への本音を語る場面があった。

「遊楽舎 姫路花田店」が閉店し、今月5日に撮影された動画。そこで店長は実業家・トモハッピー氏と「flat-工房」が自身を辛らつに批判する動画を上げていた件について言及。経営は厳しいと語っていたものの、今年の1〜2月は収益が好調で「希望が見えていた」というが、例の動画のせいで炎上状態に。「正直に言うと、凄く腹が立ちました」と本音を打ち明けた。

「閉店は別に彼らのせいで決めたわけではないです。私がもう信頼がなくなったなと思ったから、決めたことです」としたが「他人の軽率な行動で運営が困難になるレベルまで持っていかれたわけですから。凄く虚しい気持ちになって、この世にいたくないなとまで思わされました」と大きなショックを受けたという店長。

「そのときに救ってくれたのがヒカルくん、うーさん、べんてん屋の大将、取引先の方とか、もちろん視聴者さんやお客さんの皆さんとか。“頑張ってください”と言われてちょっとずつ気持ちを立て直していきました。本当にありがとうございます」と感謝の思いを伝えていた。