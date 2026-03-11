ENHYPEN、ヒスンの独立受けファンへメッセージ「ENGENEがどう思うかを一番最初に心配した」
【モデルプレス＝2026/03/11】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が3月11日、公式X（旧Twitter）を通じてコメントを発表。HEESEUNG（ヒスン）の独立発表を受け、ENGENE（エンジン／※ファンダム名）へ思いを伝えた。
【写真】「えぐい可愛い」HYBE先輩後輩の貴重な2ショット
Xでは「ENGENE、今日の公表を見て、きっとたくさん驚いたんじゃないかな。ENGENEがどう思うかを一番最初に心配したよ」とファンへメッセージ。「ENHYPENはいつもENGENEのために存在しているから、ENGENEが心配して苦しんでいるのを見るのは僕たちにとって一番大きな痛みなんだ」と明かし、「僕たちにとって、これまで一緒に過ごしてきた時間は言葉では表現しきれないほど大切な時間だったよ。だからこそ、僕たちはこれまで一緒に過ごしてきたHEESEUNG兄さんの選択と新しいスタートを尊重して応援するよ」と前向きにコメントした。
また「ENGENEの心配を少しでも和らげてENGENEの幸せな毎日を作ってあげるために僕たちENHYPENはこれからもますます成長していくよ」と今後への意気込みをつづり、「いつどこでも応援して支えてくれる僕たちの大切なENGENEたちにいつも堂々と誇らしいENHYPENでいられるようにもっと強くなって、毎瞬感謝の気持ちを忘れないよ」と感謝。最後には「いつもありがとう、大好きだよENGENE」と結んでいる。
ENHYPENは3月10日、グループの公式Xを更新し「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」とヒスンの独立を発表。今後については「ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります」「また、HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です」と説明している。（modelpress編集部）
