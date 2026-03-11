生後8カ月でまだ薄毛の赤ちゃんの写真をもとに、“髪の毛あり”の将来イメージをAIに頼んで生成してもらったところ、とんでもない爆美女が誕生―。そんなエピソードをThreadsに投稿したところ、「これは外出せないですねwwww」「美女すぎます」と称賛のコメントが相次ぎました。投稿したのは赤ちゃんの母である、Narumiさん（@nrm2_1）です。



【アフター写真】とんでもない爆美女が誕生

AIで加工しようと思ったきっかけについて、Narumiさんはこう話します。



「私自身は生まれた時から爆毛で、一歳前にはポニーテールが出来るぐらいでした。一方で娘は毛量が少なめなので、髪の毛のある姿が見てみたくて、チャッピー（ChatGPT）にお願いしようと思ったんです。いまは両襟足に20本ぐらいずつ長い毛が生えていて、それも可愛すぎるのですが、『いつになったらヘアアレンジできるのかなぁ？？』と楽しみに待っています」



こうしてAI生成された画像を初めて見た瞬間について、「ちゃんと娘だ！だけどこれは爆美女すぎないか！？モデルやん！ って、ひとりで思いました」



面影はそのままに、長い髪で大人びた印象になった娘の姿を見て、思わず驚いたといいます。



普段の娘さんについて尋ねると、「表情の豊かさが何よりの魅力」だと語ります。



「一生笑顔です。なんでこんなに笑うのか？ と不思議に思うくらい、どんな時も目が合えば笑いますし、人見知りしないので知らない人にも愛嬌振りまいていて、とにかく毎分毎秒可愛いです！」



今回の投稿にはたくさんの反響があった一方で、少しだけ心配もよぎったそう。



「『また親バカ投稿か。と思いながら見たら本物の爆美女でした！』『護衛がいるレベル』『元々が爆美女』など、本当にたくさんの嬉しいコメントで溢れ、幸せを感じました。たくさんの方に目を向けてもらえて嬉しいです。ですが『爆美女』と言われて、このご時世では悪いことも多いので、巻き込まれないか心配になりました…」