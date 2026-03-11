「得意先の社長がお前と寝たがっている」…！夫から「枕営業」を持ち掛けられた20歳年下元モデル妻「私は提案を断れませんでした」

ミラノ・コルティナ五輪で日本中を沸かせた、フィギュアスケートの「りくりゅう」ペア。ネット上で話題になっていた「二人の関係性」については置いておくとしても、その強固な絆と息の合ったパフォーマンスには日本中が心を奪われた。

ただ一方で、世の女性たちのなかには「りくりゅう」の活躍をみて、ひっそりと悩みを深めている人たちもいる。それは、「果たして、真のパートナーシップで結ばれている男女は世の中に存在するのだろうか……」という悩みだ。

糟糠の妻を捨ててトロフィーワイフに乗り換え

「トロフィーワイフ」という言葉をご存じだろうか？

社会的・経済的に成功した男性が自身のステータスシンボルとして選んだ、若くて美しい妻のことである。

「糟糠の妻」の対義語として用いられることもあるが、糟糠の妻を捨ててトロフィーワイフに乗り換えるパターンは多い。群馬県在住の上里桃菜さん（仮名・32歳）もその一人だ。上里さんは4年間の不倫を経て、3年前に略奪婚をしている。夫の孝成さん（仮名・52歳）は建設関係の会社をいくつも経営している資産家だ。

「主人とは私がキャバクラで働いていた時に知り合いました。年齢を感じさせないくらい、すべてにおいて若々しかったし、カネ回りも良かったので私のほうが夢中になった感じですね」（桃菜さん）

当時孝成さんには学生時代からの付き合いで、結婚して20年になる同い年の妻がいたのだが、孝成さん曰く「地味で真面目なだけが取り柄の退屈な妻」だったそうで、孝成さんは桃菜さんに対して「お前みたいなのが女房だったら人生楽しいだろうな」と言い続けていたという。

「最初はリップサービスかなと思ったんですけど、あまりにも真剣に言うので、だったら私が後釜になってあげようかなと考えました」

夫から持ち掛けられた得意先への「枕営業」

「私と結婚して人生をやり直さない？」

桃菜さんからの逆プロポーズを受けた孝成さんは妻と離縁することを決めた。

「『他に好きな女がいる』と言ったら、あっさり身を引いてくれたみたいですよ。二人の間に子どもはいなかったし、仕事や遊びで家庭を顧みないダンナに奥さんのほうも実は愛想が尽きてたんじゃないかな」

かくして後妻におさまった桃菜さん。

20歳も年下の若くて美しい桃菜さんを孝成さんは「自慢の妻」として連れ歩いた。

「主に業界関係の集まりとか取引先のパーティとかに連れて行かれました。『お披露目だから』と言われたので、毎回気合いを入れてオシャレして出かけましたよ」

グラビアモデルの経験もある桃菜さんは、どこに行っても誰と会っても「キレイ」「可愛い」と言われ続け、孝成さんも満更ではない様子だったという。

「主人の満足そうな顔を見て、私も結婚して良かったと思いました。私のことを『トロフィーワイフ』と言う人もいたけど、最初は褒め言葉だと思っていました」

買い物も自由にさせてくれ、美容院もエステもジムも行き放題。

「こんなに幸せで良いのかと毎日思っていましたね」

そんな桃菜さんに、ある日孝成さんが信じ難い提案を持ち掛ける。

「●●社の△△さんがお前と寝たいって言ってるんだけど、どうだろ？」

「最初は『は？何言ってるの？』って感じだったんですけど、『これはお前にしかできない大事な仕事なんだ』と言われたんです。要するに主人の仕事に便宜を図ってもらうための枕営業ですよね。バカ言わないでよ！と思いましたけど『元妻には絶対にできなかった内助の功だ』と説得されたんです」

「夫のためなら」と思わないでもなかったが、やはり夫以外の男性に、それも夫の指示で抱かれるのは抵抗がある。

「それで『無理！』と断ったんですけど、『だったら離婚だな』って言われました。『亭主の言うことがきけない女房に用はない』って。それ言われたら言葉がないですよ。今さら放り出されても暮らして行けないし……」

夫が元妻とこっそり会っていて…

結局桃菜さんは「これも妻の務めだ」と自分に言い聞かせて、夫の提案を受け入れることにした。

「覚悟はしていたつもりなんですけど、初めての時はショックでした。いつも私に対して紳士的に振舞っていた人が急に獣になるんです」

思わず身体を強張らせる桃菜さんに対し「せっかくだから楽しもうよ」と声をかけてくる男性……桃菜さんは割り切るしかなかった。

「そうでもしないと、逆に私が壊れると思ったんです」

「内助の功」と言う名の、桃菜さんの枕営業が功を奏してか、孝成さんの会社の業績は上がり続けたが、それに反するかのように夫婦仲には隙間風が吹き始める。

「主人が時々私を汚いモノでも見るような目で見るようになりました。夫婦生活もなくなったし、それどころか腕や肩など、身体の一部が接触するだけでもイヤな顔をするようになったんです。私は主人のためにやっただけなのに……」

目に見えて冷たくなる夫に桃菜さんが抗議することもあったそうだが

「感謝はしてるよ。それでいいじゃないか」とかわされてしまったという。

「完全に夫婦関係は破綻したと思いました」

絶望する桃菜さんに追い打ちをかけるようなことが起きる。

「主人が前の奥さんと密会していたんです」

孝成さんに曖昧な理由での外出や外泊が多くなり、不審に思った桃菜さんが興信所をつけたところ、前妻の家に出入りしていることが判明したのだ。

「一番ショックだったのは、主人がとても優しい表情をしていたことです。私にはあんな顔を見せたことはありません。前妻さんもニコニコしていて、とてもダンナに裏切られたようには見えませんでした」

「もしかしたら私は利用されただけなんじゃないか…」

そんな考えが頭から離れないという桃菜さんは、睡眠導入剤と精神安定剤が手離せないでいるそうだ。

「トロフィーワイフ」は、「容姿が魅力的だと言う以外にほとんど価値が無い」と定義されることもある。これが桃菜さんをさらに追いつめている。

