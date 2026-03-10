「韓国でK-POPを聞く若者は意外と少ない」東大博士課程の韓国人留学生が語る、日韓の“人気の格差”の現実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人は熱狂、韓国人は冷静。K-POP人気が逆転した理由」と題する動画を公開。日本では熱狂的なファン文化が根付くK-POPが、本国・韓国では若者にとって「わざわざ聞くものではない」とされている現状について、東大博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくん氏が3つの視点から解説した。
パクくん氏はまず、韓国でK-POPの人気が思ったほどでない理由として「わざと聞かなくても聞かされるから」という点を挙げる。韓国では街中の至る所でK-POPが流れており、意識せずとも耳に入ってくる「空気みたいな」存在だという。そのため、日本ではファンが自ら情報を探し応援する「オタク的な愛し方」が主流であるのに対し、韓国では多くの人が生活の一部として自然に楽曲に触れている状態だと分析した。
次に、パクくん氏は「音楽としての一貫性が少ない」ことを指摘。韓国のK-POP業界では、曲ごとにプロデューサーが変わることが多く、同じグループでも楽曲のコンセプトやサウンドが大きく異なる場合がある。これにより、グループ全体の音楽性を愛するというよりは、ヒットした単曲が消費されていく傾向が強いと説明した。SNSのアルゴリズムによって曲の断片が流行することも、この流れを加速させているという。
最後に挙げたのは「アイドルより芸能人として愛されている」という点だ。パクくん氏は、K-POPは音楽ジャンルというより「総合芸能エンタメ」に近いと主張。楽曲そのものよりも、バラエティ番組やYouTubeコンテンツで見せる人間性やキャラクターがきっかけでファンになるケースが多いと語る。音楽はあくまで入口であり、その後の人間味あふれる活動を通じて「人として愛される」ことが、韓国におけるK-POPアイドルの人気の本質だと述べた。
パクくん氏はまず、韓国でK-POPの人気が思ったほどでない理由として「わざと聞かなくても聞かされるから」という点を挙げる。韓国では街中の至る所でK-POPが流れており、意識せずとも耳に入ってくる「空気みたいな」存在だという。そのため、日本ではファンが自ら情報を探し応援する「オタク的な愛し方」が主流であるのに対し、韓国では多くの人が生活の一部として自然に楽曲に触れている状態だと分析した。
次に、パクくん氏は「音楽としての一貫性が少ない」ことを指摘。韓国のK-POP業界では、曲ごとにプロデューサーが変わることが多く、同じグループでも楽曲のコンセプトやサウンドが大きく異なる場合がある。これにより、グループ全体の音楽性を愛するというよりは、ヒットした単曲が消費されていく傾向が強いと説明した。SNSのアルゴリズムによって曲の断片が流行することも、この流れを加速させているという。
最後に挙げたのは「アイドルより芸能人として愛されている」という点だ。パクくん氏は、K-POPは音楽ジャンルというより「総合芸能エンタメ」に近いと主張。楽曲そのものよりも、バラエティ番組やYouTubeコンテンツで見せる人間性やキャラクターがきっかけでファンになるケースが多いと語る。音楽はあくまで入口であり、その後の人間味あふれる活動を通じて「人として愛される」ことが、韓国におけるK-POPアイドルの人気の本質だと述べた。
YouTubeの動画内容
関連記事
韓国人が日本語を9年学んでも、『日本人のように話せない理由7選』。東大博士課程の韓国人が解説
「日本の高速道路はまるで未来都市」韓国人留学生が語る、日本の運転環境が“異次元”なワケ
「自分の子は通わせない」朝鮮学校に12年通った卒業生が語る“愛憎”と衰退の理由
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。