「韓国でK-POPを聞く若者は意外と少ない」東大博士課程の韓国人留学生が語る、日韓の“人気の格差”の現実

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人は熱狂、韓国人は冷静。K-POP人気が逆転した理由」と題する動画を公開。日本では熱狂的なファン文化が根付くK-POPが、本国・韓国では若者にとって「わざわざ聞くものではない」とされている現状について、東大博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくん氏が3つの視点から解説した。



パクくん氏はまず、韓国でK-POPの人気が思ったほどでない理由として「わざと聞かなくても聞かされるから」という点を挙げる。韓国では街中の至る所でK-POPが流れており、意識せずとも耳に入ってくる「空気みたいな」存在だという。そのため、日本ではファンが自ら情報を探し応援する「オタク的な愛し方」が主流であるのに対し、韓国では多くの人が生活の一部として自然に楽曲に触れている状態だと分析した。



次に、パクくん氏は「音楽としての一貫性が少ない」ことを指摘。韓国のK-POP業界では、曲ごとにプロデューサーが変わることが多く、同じグループでも楽曲のコンセプトやサウンドが大きく異なる場合がある。これにより、グループ全体の音楽性を愛するというよりは、ヒットした単曲が消費されていく傾向が強いと説明した。SNSのアルゴリズムによって曲の断片が流行することも、この流れを加速させているという。



最後に挙げたのは「アイドルより芸能人として愛されている」という点だ。パクくん氏は、K-POPは音楽ジャンルというより「総合芸能エンタメ」に近いと主張。楽曲そのものよりも、バラエティ番組やYouTubeコンテンツで見せる人間性やキャラクターがきっかけでファンになるケースが多いと語る。音楽はあくまで入口であり、その後の人間味あふれる活動を通じて「人として愛される」ことが、韓国におけるK-POPアイドルの人気の本質だと述べた。