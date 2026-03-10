【週刊FLASH 3月24・31日号】 3月10日発売 価格：600円

「週刊FLASH 3月17日号」表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は、「週刊FLASH 3月24・31日号」を本日3月10日に発売した。価格は600円（税込）。

表紙と巻頭グラビアには、生見愛瑠さんが登場。春を先取りしたような柔らかな日差しが降り注ぐ中で撮影されたグラビアが10ページにわたり展開される。

「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季さんがFLASHに登場。漫画家・穂波あみさんは大胆なランジェリーグラビアを披露している。また、SKE48に復帰した青海ひな乃さんのグラビアも掲載される。

トップライバーとして活躍中の元乃木坂46の斉藤優里さんは、大胆な露出感と色香あふれる表情で魅せる。また、田村愛美鈴さんは自身では初めてとなるランジェリーグラビアを、パチンコライター・内藤沙季さんは水着＆ランジェリー姿をそれぞれ披露する。

そのほか、東京大学卒の東堂ともさんや、元ウルトラマンヒロインの豊田ルナさん、撮影会で人気の榛名ういさんのグラビアも掲載される。

【生見愛瑠さん】

生見愛瑠(C)光文社/週刊FLASH 写真◎東 京祐

【麻倉瑞季さん】

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

【穂波あみさん】

穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【青海ひな乃さん】

青海ひな乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

【斉藤優里さん】

斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介

【田村愛美鈴さん】

田村愛美鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎オノデラカズオ

【内藤沙さん】

内藤沙季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎松田忠雄

【東堂ともさん】

東堂とも(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

【豊田ルナさん】

豊田ルナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

【榛名ういさん】

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

