政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「アメリカのイラン爆撃！日本への影響は？」を公開した。緊迫する中東情勢が日本に与える影響を多角的に分析し、エネルギー政策の見直しや有事の資産防衛、さらには日本政府の外交姿勢に対して鋭い提言を行った。



動画の序盤、竹田氏はアメリカの諜報能力の高さを評価した上で、ホルムズ海峡が封鎖された際のリスクについて言及した。日本の石油備蓄は254日分確保されているとしつつも、輸入の9割以上を中東に依存している現状を危惧。「エネルギーは分散が基本」と語り、中東以外からも調達可能な石炭の重要性を力説した。「石炭を手放しちゃダメ」と述べ、日本の高度な技術力を生かしてクリーンに利用できる石炭火力発電を維持し、一国への極端な依存から脱却すべきだと主張した。



中盤では、不安定な国際情勢下における金相場の動きについて解説した。一時的な暴落があっても、すぐに猛烈な買いが入り価格が回復する市場の特性を指摘。国際的な安定が失われつつある現代において、「ひたすら金を買え、金を買えと言い続けてきました」と語り、独自の視点で有事に備える資産防衛の必要性を説いた。



終盤にかけては、情報戦の実態と外交姿勢に論点を移した。イランが流布する偽情報に対し、アメリカが被害状況を細かく開示して即座に否定している対応を称賛。対照的に、中国などの不当な主張を放置しがちな日本の姿勢を問題視し、「違うことを言ったら即座に日本政府は反論すべき」と厳しい苦言を呈した。



最後に、アメリカのイラン攻撃に対する見解を問われた高市早苗氏が、賛否の明言を避けたことについて「それがいいんですよ」と賢明な判断であったと評価。政治的な行動の正否は現時点で安易に断じるべきではなく、「歴史が評価します」と述べて深い余韻を残した。