アイドルグループ、メンバーが重大な契約違反で契約解除に「深くお詫び申し上げます」
【モデルプレス＝2026/03/10】アイドルグループ・LarmeR（ラルメール）の公式X（旧Twitter）が3月9日、更新された。メンバーの水川心愛に重大な契約違反があったとして、契約を解除したことを報告した。
【写真】「重大な契約違反」判明した美女アイドル
公式Xでは「水川心愛に関するお知らせ」と題した書面を公開。「この度、LarmeRメンバーの水川心愛におきまして、重大な契約違反が判明したため、協議の結果、本日2026年3月9日をもって、契約を解除したことをご報告いたします」と水川の契約解除を伝えた。
「本件に関しまして、メンバー・スタッフへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と呼びかけ、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と結んでいる。
LarmeRは、AKB48の楽曲制作などを手がける湯浅順司氏が率いる音楽プロデュース集団「Sizuk Entertainment」が初めて結成した、『水』をコンセプトとしたアイドルグループ。2024年1月23日にデビューを果たした。元AKB48の坂口渚沙も所属している。（modelpress編集部）
【水川心愛に関するお知らせ】
平素よりLarmeRを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、LarmeRメンバーの水川心愛におきまして、重大な契約違反が判明したため、協議の結果、本日2026年3月9日をもって、契約を解除したことをご報告いたします。
本件に関しまして、メンバー・スタッフへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。
ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。
2026年3月9日
Sizuk Entertainment 株式会社
【Not Sponsored 記事】
◆LarmeRメンバー、重大な契約違反で契約解除
◆LarmeRとは
◆全文
