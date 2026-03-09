°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤ËTOB!¡¡Áý²Ã¤¹¤ë¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¤ÎÇØ·Ê¤Ï?
¡ü°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬°ËÆ£¿©ÉÊ¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¡¢¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¡¡Âç¼ê¾¦¼Ò¡¦°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¿©ÉÊ²·Âç¼ê¤Î°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤ò¡¢³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤Ç´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤ÏÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ò¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Æ¥é¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤â°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î¾å¾ì»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Èó¸ø³«²½¤Ë¤è¤ë¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢TOB¤Ë¤è¤ë¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£Âç¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ëËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¢NTT¤Ë¤è¤ëNTT¥Ç¡¼¥¿´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¤¬¿Ê¤àÍýÍ³¡¡¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿2006Ç¯¤«¤é¿Æ»Ò¾å¾ì´ë¶È¿ô¤Ï6³ä¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î5Ç¯¤Ç¤Ï2¥±¥¿½ã¸º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë°ìµ¤¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ°Ê¹ß¤ÎÅì¾Ú²þ³×¤¬¤¢¤ë¡£Åì¾Ú¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ê´ë¶ÈÅý¼£¡Ë¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾ì°Ý»ý¤Î´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Î®ÄÌ³ô¼çÈæÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä»ñËÜ¸úÎ¨¤Î²þÁ±ºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤«¤é¤Î°µÎÏ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¿Æ²ñ¼Ò¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡¢»Ò²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤·¤Æ¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¤ÏÅê»ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡©¡¡¾å¾ìÇÑ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡£
¡¡¿Æ²ñ¼Ò¤¬TOB¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë30%¡Á50%¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò¾å¾è¤»¤µ¤»¤ÆÇã¤¤¼è¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î²ðÆþ¤Ç¾å¾º°µÎÏ¤ò¾·¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÏÇã¼ý¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËTOB²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¾å¾ìÇÑ»ß¤ÎÈ¯É½Á°¤Ë¡¢»×ÏÇ¤«¤é»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿Æ²ñ¼Ò¤â»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢Çã¼èÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£