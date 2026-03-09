誕生日配信で１日800万円の投げ銭を稼ぐコンビ解散芸人は？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を３月６日（金）夜９時30分より放送した。
今回の放送では、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんと金ちゃんによる持ち込み企画「将来有望な若手が解散しないための授業」後半戦をお届け。近年相次ぐ若手芸人の解散ラッシュ。その裏にある“解散確定行動”を徹底分析し、スタジオは終始ざわつく展開に。
授業では、コンビ解散へつながる危険行動を一挙に紹介。「10代の女性TikTokerと“投げ銭バトル”をして勝利して泣いたら解散確定」という行動の解説では、金ちゃんが「ピスタチオの伊地知さんです」と実名を挙げ、「伊地知さんは10代の女の子と“投げ銭バトル”して、僅差で勝って、感動して泣いた」と暴露。さらに「今吉本で“四皇”と呼ばれる方がいまして」と続け、「ピスタチオの伊地知さん、トレンディエンジェルの齋藤司さん、スーパーマラドーナの武智さん、ジャングルポケットのおたけさん」「この４人が“投げ銭バトル”を深夜12時からやっている」と明かした。お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が「アベレージどれくらい？」と聞くと、金ちゃんは「伊地知さんは誕生日に１日配信しただけで800万円」「ほかのみなさんも月平均100万円はあります」と衝撃の数字を告白。良ちゃんは「（配信では）ただ話してる」「そっち行ったら、そっちの道しかないよっていうのはある」と指摘し、お笑いコンビ・ヤーレンズの楢原真樹も「甘い汁を吸っちゃってるよね」と頷いていた。
また、以前本番組で放送した「さらば青春の光森田のしくじり芸人ニュース2025」で、“衝撃転身”が明かされたお笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良のその後が明らかに。“危険行動”として、「恵比寿で寿司を握りだしたら解散確定」と挙げた金ちゃんは、「『しくじり先生』でフィーチャーしたじゃないですか。あれがすごくハネて、ニュースになった」と振り返り、「恵比寿中のお寿司屋さんが、川島さんに『ウチでも握ってくれ』って大人気になった」と報告。「川島さんが芸人に戻れない体になってしまっています」「解散しかけてます」と語り、スタジオは騒然。
さらに授業の終盤では、金ちゃんが「一番言いたい解散につながるNG行動」として『M-１グランプリ』への過度な執着を挙げた。続いて良ちゃんも「M-１はもちろん素晴らしい」「ただ、ストイックになりすぎて、“M-１ダメだったらもうやめよう”みたいな芸人がいる」「お笑いがM-１ではない」と持論を展開。そこで良ちゃんがヤーレンズに向けて「今M-１に命懸けですよね？」と問いかけると、楢原は「ラストイヤーだしね」と回答。「決して解散しようなんて言わないでください」「ここで約束してください」と迫った良ちゃんに、楢原は「ウチは解散危機じゃないから」と笑いながら否定。
そして、授業の最後には、賞レース至上主義になっている若手芸人たちへ教訓を発表。芸人たちから納得の声が上がる一方、『M-１』歴代王者について語った良ちゃんの一言で「ウソ!?」「こいつらと授業すんの嫌だよ」と困惑が広がることに？本編は配信後７日間、無料で視聴可能。
