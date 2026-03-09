【本日最終日】足の疲れをサポート。Amazon 新生活セールでインソールが最大40％オフに
今回は、Amazonで人気のインソールをご紹介。立ち仕事が多い人や、ランニングなどのスポーツをする人にもおすすめしたいアイテムです。ぜひお得なこの機会をお見逃しなく！
120年の実績をもつフットケアブランドが手がけるインソール
アメリカ人医師ウィリアム・ショールにより、医学的な知識と数多くの臨床的経験をもとに設立されたフットケア専門ブランド「ドクター・ショール」。ジェル素材のインソールが足の負担をやわらげ、一日中快適に過ごすことができます。
ドクターショール ジェルアクティブ インソール ワーク 立ち仕事用 M (25.5cm-29.5cm)
1,833円 → 1,104円（40%オフ）
長時間の立ち仕事やスポーツまで。ニューバランスの「サポーティブクッションインソール」
安定性に優れたニューバランスの「サポーティブクッションインソール」。ランニングからウォーキング、立ち仕事までしっかり足をサポート。かかとをしっかり包み込むカップインソール形状がしっかりフィットし、靴の中での足のズレを抑制します。
[ニューバランス] インソール サポーティブクッションインソール (RCP150 / LAM35688) 中敷き インサート
1,870円 → 1,342円（28%オフ）
足への知識・経験豊富な理学療法士が運営するブランド
理学療法士が立ち上げた専門家によるブランド「Rela Kino」。足の機能や姿勢、体重移動など人間の動きを熟知する理学療法士と、靴と足のマッチングの専門家であるスポーツシューフィッター が共同で設計しています。運動以外に立ち仕事や日常使いでも活用できます。
Rela Kino インソール [1日中快適] 理学療法士監修 中敷き 衝撃吸収 アーチサポート 男女兼用 (25.5-26.5cm, オールラウンド)
1,480円 → 999円（33%オフ）
その他のおすすめ商品
[Alvisto] 理学療法士推奨 スリッパ 室内 サンダル 4cm超厚底 エアースリッパ ルームシューズ レディース メンズ ベランダ バス トイレ 超軽量 静音防滑 柔らか 抗菌防臭 EVA air slippers
2,060円 → 1,780円（14%オフ）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ
7,150円 → 3,999円（44%オフ）
