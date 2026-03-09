¡Úºë¶Ì¸©µÄÊäÁª¡ÛÅêÉ¼ÆüÁ°Æü¤Ë¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·¡õ½üÀÒ¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¡Ö¿ÈÂÎ¸¡ºº¡×¤ò¤¤¤Ö¤«¤ëÀ¼
¡¡ÅêÉ¼ÆüÁ°Æü¤Ë½üÀÒ¡½¡½¡£ºë¶Ì¸©µÄÊäÁª¡ÊÆîÂè£²¶èÀî¸ý»Ô¡¢ÈïÁªµó¿ô£²¡Ë¤¬£¸ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿À¾ÂôÍý»á¤¬ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Ë¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·¡¢½üÀÒ¤µ¤ì¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Âô»á¤ÏÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£·ÆüÍ¼¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÀ¾ß·¤µ¤È¤·¸õÊä¤Î¸øÇ§¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ½üÀÒ½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òºë¶Ì¸©Ï¢¤«¤éÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÇ§¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄÌÃÎ¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê»ö¼Â¤ò±£¤·¤Æ¸øÇ§¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤ËÀ¾Âô»á¤ÎÂáÊáÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¶¤ï¤Ä¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Îºë¶Ì¸©Áí»ÙÉôÏ¢¹ç²ñ¤Î¾¤ËÆ±Ï¢¹ç²ñÂåÉ½¤ÎÎëÌÚµÁ¹°½°±¡µÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¡£¡ÖËÜÍè¡¢¸©Ï¢¤Ø¤Î¸øÇ§¿½ÀÁ»þ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤òÄÌÃÎ¤»¤º¤ËÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄìÍÆÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿®µÁ°ãÈ¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¾Âô»á¤ÏÂç¼ê¥¬¥¹²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯¤«¤é¸µºë¶Ì¸©ÃÎ»ö¤Î¾åÅÄÀ¶»²±¡µÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½üÀÒ¸å¡¢£Ø¤Ë¡ÖÅö³º¤Î·ï¤Ï£·Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÈ³¶â·º¤Ë¤è¤ë½èÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤Ë·º¤Î¸ÀÅÏ¤·¤Î¸úÎÏ¡Ê£µÇ¯¡Ë¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·º¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍúÎò½ñ¤Î¡Ø¾ÞÈ³Íó¡Ù¤Ë²áµî¤ÎÁ°²Ê¤òµºÜ¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤Ï¸¶Â§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï½êÂ°ÅÞÇÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤«¤éÌµ½êÂ°¤Øº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î·Ç¼¨¾ì¤ÎÀ¾Âô»á¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¸øÇ§¤Î¤Þ¤Þ¡£À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´û¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤·¡¢Á°Æü¤Î½üÀÒ¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÍ¸¢¼Ô¤¬»ö¼Â¤ä·Ð°Þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂáÊáµ»ö¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¿½¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¸øÇ§¼êÂ³¤¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÄ°®¤¹¤Ù¤¤«´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼áÌÀ¤·¡¢²þÁ±¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤â½÷À¸õÊä¤Î²áµî¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£
