¡¡ÅêÉ¼ÆüÁ°Æü¤Ë½üÀÒ¡½¡½¡£ºë¶Ì¸©µÄÊäÁª¡ÊÆîÂè£²¶èÀî¸ý»Ô¡¢ÈïÁªµó¿ô£²¡Ë¤¬£¸ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿À¾ÂôÍý»á¤¬ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Ë¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·¡¢½üÀÒ¤µ¤ì¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Âô»á¤ÏÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£

¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£·ÆüÍ¼¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÀ¾ß·¤µ¤È¤·¸õÊä¤Î¸øÇ§¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ½üÀÒ½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òºë¶Ì¸©Ï¢¤«¤éÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÇ§¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄÌÃÎ¤¹¤Ù¤­½ÅÍ×¤Ê»ö¼Â¤ò±£¤·¤Æ¸øÇ§¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤ËÀ¾Âô»á¤ÎÂáÊáÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¶¤ï¤Ä¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Îºë¶Ì¸©Áí»ÙÉôÏ¢¹ç²ñ¤Î­¾¤ËÆ±Ï¢¹ç²ñÂåÉ½¤ÎÎëÌÚµÁ¹°½°±¡µÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¡£¡ÖËÜÍè¡¢¸©Ï¢¤Ø¤Î¸øÇ§¿½ÀÁ»þ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ðÊó¤òÄÌÃÎ¤»¤º¤ËÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄìÍÆÇ§¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿®µÁ°ãÈ¿¤È¤·¤¿¡£

¡¡À¾Âô»á¤ÏÂç¼ê¥¬¥¹²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯¤«¤é¸µºë¶Ì¸©ÃÎ»ö¤Î¾åÅÄÀ¶»²±¡µÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½üÀÒ¸å¡¢£Ø¤Ë¡ÖÅö³º¤Î·ï¤Ï£·Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÈ³¶â·º¤Ë¤è¤ë½èÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤Ë·º¤Î¸ÀÅÏ¤·¤Î¸úÎÏ¡Ê£µÇ¯¡Ë¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·º¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍúÎò½ñ¤Î¡Ø¾ÞÈ³Íó¡Ù¤Ë²áµî¤ÎÁ°²Ê¤òµ­ºÜ¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤Ï¸¶Â§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï½êÂ°ÅÞÇÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤«¤éÌµ½êÂ°¤Øº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î·Ç¼¨¾ì¤ÎÀ¾Âô»á¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¸øÇ§¤Î¤Þ¤Þ¡£À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´û¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤·¡¢Á°Æü¤Î½üÀÒ¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÍ­¸¢¼Ô¤¬»ö¼Â¤ä·Ð°Þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂáÊáµ­»ö¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ë¡£

¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¿½¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¸øÇ§¼êÂ³¤­¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÄ°®¤¹¤Ù¤­¤«´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼áÌÀ¤·¡¢²þÁ±¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤â½÷À­¸õÊä¤Î²áµî¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸øÇ§¼è¤ê¾Ã¤·ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡£