女優の飯豊まりえさん（28）がインスタグラムを更新。俳優の夫・高橋一生さん（45）が主演を務めるNHKドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」の主演を務める飯豊さんが、最新ショットを公開しています。



【写真】飯豊まりえさん主演「泉京香は黙らない」の最新ビジュアル

飯豊さんは、「情報解禁となりました！」「皆さん、予定表に書き込みをお願いします！！ お楽しみに」とコメントし、写真をアップ。泉京香役を務める飯豊さんの奥には、前作で岸辺露伴役を演じた高橋さんも写り込んでいます。このドラマ最新ビジュアルに、新たな"夫婦共演"を楽しみに待つフォロワーのコメントも多く寄せられています。



SNSでは、「大好きなお二人！！楽しみ！！」「お2人のかけあいも楽しみです」「とうとう泉くんが主役に！！ 楽しみすぎます！」「露伴先生とのコラボも最高にステキです」「露伴先生同様、泉くんはまりえちゃんにしかできない唯一無二の役柄です」「うしろに闇に紛れた露伴先生いるー」「やったー！泉くんのスピンオフだぁぁぁぁ！」などのコメントがありました。



「泉京香は黙らない」（NHK）は、2026年5月4日（月・祝）21時30分より放送開始予定。



飯豊さんは、2020年より放送のTVドラマ「岸辺露伴は動かない」シリーズで高橋さんと共演。24年に結婚を報告し、17歳差婚として話題となりました。また、2023年公開の映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」や2025年「岸辺露伴は動かない 懺悔室」でも高橋さんと共演しています。