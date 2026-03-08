【ヒロアカ】アニメ10周年プロジェクトスタートイベントが4月3日（金）に開催決定！
『僕のヒーローアカデミア』アニメ10周年プロジェクトスタートイベントが、TVアニメ1期の初回放送からちょうど10年となる4月3日（金）に開催されることが決定した。イベントにはヒーローキャスト4人が集結する。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 シリーズ世界累計発行部数は1億部を突破する本作は、 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。そして、それを原作とするTVアニメシリーズも、昨年12月にFINAL SEASONの最終回を迎え、通算8期、全170話にわたるシリーズが完結を迎えた。
何の ”個性” も持たない ”無個性” でありながら、ヒーローになることを夢見ていた緑谷出久 ”デク” 。ある事件をきっかけに ”平和の象徴” と称されるヒーロー・オールマイトに内なるヒーローの資質を見出され、彼から ”個性” 【ワン・フォー・オール】を継承。雄英高校でクラスメイトたちと切磋琢磨しながら強大な敵＜ヴィラン＞に立ち向かい、FINAL SEASONでは魔王オール・フォー・ワンを皆と力を合わせ打ち倒した。そして未来へと向かっていくデクたちの姿で締め括られた物語に対して、国内外から感動と絶賛の声が相次いだ。
そして今年4月3日（金）に、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は第1期初回放送からちょうど10年を迎える。その記念すべき日、10周年のスタートとなる日に、10周年記念プロジェクト【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】のスタートイベントが開催されることが決定した。
山下大輝（緑谷出久役）、岡本信彦（爆豪勝己役）、佐倉綾音（麗日お茶子役）、三宅健太（オールマイト役）の4人のヒーローキャストが集結し、10周年のスタートを派手にお祝いする。
2016年4月3日、第1期初回、No.1「緑谷出久：オリジン」が放送された ”ヒロアカ” 。そこから10周年を迎えることとなり、そこから記念プロジェクト【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】としてさまざまな企画が展開される。
今回開催が決定した「【僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary】スタートイベント」では、キャスト陣がTVアニメが完結した今だからこその秘話も含めてこの10年を振り返ると共に、プロジェクトの企画を続々発表予定。その中には、昨年末に発表された、5月2日（土）放送となる堀越耕平先生が描き下ろしたコミックス最終42巻掲載の追加エピソード「More」の新情報、そしてもちろん未発表の企画も含まれており、ヒロアカファンは見逃せない一大イベントとなる。イベントは4月3日（金）当日18：00から都内某所にて開催予定、そしてこのイベントの優先観覧席での観覧希望者を無料抽選にてご招待。3月7日（土）から3月16日（月）23：59までイープラス内のページにて募集を受け付ける。また、このイベントの模様は、YouTube TOHO animationチャンネルでの生配信もされることとなり、イベント会場だけでなく全国、海外からも10周年プロジェクトのスタートを見ることができ、放送からちょうど10年の記念日をお祝いすることができる。
これまでに発表された10周年プロジェクトの企画は、【10周年ロゴ】、馬越嘉彦氏の描き下ろし【10周年記念ビジュアル】、5月2日（土）夕方5：30にテレビ放送される新作エピソード【No.170＋1「More」】、5月31日（土）の横浜公演を皮切りに海外でも開催、林ゆうき氏が手掛けた ”ヒロアカ” 劇伴の数々を楽しめる【僕のヒーローアカデミア in Concert＜コンサート＞】。ここに続々と企画が追加されていくので、ぜひご注目を。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
