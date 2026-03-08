若き怪物・バザーナ攻略の糸口は「懐への速球」｜侍ジャパンが警戒すべきオーストラリア打線の強み

【WBC】オーストラリア代表を徹底解剖

オーストラリア代表チームの特徴と戦力分析

オーストラリア代表の最大の武器は、伝統的な「パワー野球」。

破壊力のある打線は相手投手にとって常に脅威となる。

その一方で、投手力にはやや課題を抱えており、絶対的なエースが不在なのが現状だ。

チームを率いるのは、元中日ドラゴンズのデーブ・ニルソン監督。

彼はMLB流のデータ分析と小刻みな継投策を駆使し、相手に的を絞らせない戦略的な野球を展開する。

トラビス・バザーナをどう抑える？

【最大の脅威】MLBドラフト全体1位：トラビス・バザーナ（ガーディアンズ）

今回のWBCで、大谷翔平選手に次いで全米が注目しているのがこの男だ。

2024年のMLBドラフトでオーストラリア人として史上初めて全体1位指名を受けた超怪物。驚異的なバットスピードと、広角に長打を打ち分ける技術はすでにメジャーリーガーの中でもトップクラス。

プレースタイルは、選球眼が極めて良く、出塁すれば高い盗励技術で一気に得点圏へと進む。

侍ジャパンの攻略ポイントは、「初球の入り」に細心の注意が必要だ。積極性が高く、甘い初球を逃さない。

完璧なスイングを誇るが、インコース高めの速球で、懐を突く厳しい速球で踏み込ませないことが、若き怪物攻略の糸口となりそうだ。

【2026年】WBCの日程

WBC 日本vsオーストラリアは3月8日19時から！

WBCの日本対オーストラリア戦は、日本時間3月8日19時より試合開始。

1次ラウンド（プールC）の試合日程

侍ジャパンが所属するプールCは、日本、韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、チェコの5チームで構成される激戦区だ。

東京ドームで開催されるプールCの全試合日程は以下の通りだ。