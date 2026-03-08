若き怪物・バザーナ攻略の糸口は「懐への速球」｜侍ジャパンが警戒すべきオーストラリア打線の強み
オーストラリア代表の最大の武器は、伝統的な「パワー野球」。
破壊力のある打線は相手投手にとって常に脅威となる。
その一方で、投手力にはやや課題を抱えており、絶対的なエースが不在なのが現状だ。
チームを率いるのは、元中日ドラゴンズのデーブ・ニルソン監督。
彼はMLB流のデータ分析と小刻みな継投策を駆使し、相手に的を絞らせない戦略的な野球を展開する。
トラビス・バザーナをどう抑える？【最大の脅威】MLBドラフト全体1位：トラビス・バザーナ（ガーディアンズ）
今回のWBCで、大谷翔平選手に次いで全米が注目しているのがこの男だ。
2024年のMLBドラフトでオーストラリア人として史上初めて全体1位指名を受けた超怪物。驚異的なバットスピードと、広角に長打を打ち分ける技術はすでにメジャーリーガーの中でもトップクラス。
プレースタイルは、選球眼が極めて良く、出塁すれば高い盗励技術で一気に得点圏へと進む。
侍ジャパンの攻略ポイントは、「初球の入り」に細心の注意が必要だ。積極性が高く、甘い初球を逃さない。
完璧なスイングを誇るが、インコース高めの速球で、懐を突く厳しい速球で踏み込ませないことが、若き怪物攻略の糸口となりそうだ。
【2026年】WBCの日程
WBC 日本vsオーストラリアは3月8日19時から！
WBCの日本対オーストラリア戦は、日本時間3月8日19時より試合開始。
1次ラウンド（プールC）の試合日程
侍ジャパンが所属するプールCは、日本、韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、チェコの5チームで構成される激戦区だ。
東京ドームで開催されるプールCの全試合日程は以下の通りだ。