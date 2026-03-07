ブラウンは「濃い方が着回せる」むしろ黒よりもいい「どう合わせても違和感が出ない」服の選び方







上品にもハンサムにも立ちまわれる、ブラウンの長所を素直に生かした選び方に今一度クローズアップ。なかでも、黒と肩をならべる着やすさの“濃いブラウン”にねらいを定めて、幅広いテイストを行き来できる表現力の高さを吟味。







ほっこりさせず穏やかに「スエード調のブルゾン」

ブラウンスエードライクデニムブルゾン／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） ブラックデニムにフロッキープリントをほどこした、カジュアルな質感。前後差のある着丈＆高めのネックですっきりと着られるシルエット。







スマートなざっくり感「ゆったりとした肉厚ニット」

ブラウンクルーネックワイドニットトップス／チノ（モールド） 心地のいいふっくら感とオーバーなシルエットが、ごくシンプルな丸首を洒脱な印象に。１枚でも着映えが図れるだけでなくレイヤードにも最適。メリノウールを100％贅沢に。







カジュアルにもキレイめにも「薄手のタートルネック」

ブラウンタートルネックトップス／アモーメント スマートな印象へ導いてくれるタートルネックは、ブラウンで選ぶとストイックすぎない。ほどよく肌感を感じるとろみ素材で洗練度を底上げ。伸縮性に優れたしっとりテクスチャー。







（服のプライスや着方の詳細へ）

【全12パターンの着回し実例】≫ブラウンは「濃い方が着回せる」むしろ黒よりもいい「どう合わせても違和感が出ない」服と着回し方





