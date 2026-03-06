インウイの限定色アイパレット登場♡重ねた光で魅力を引き出す春メイク

骨格・色・質感を主役に、その人らしい美しさを引き出すメイクアップブランド「インウイ」から、限定アイカラーパレット「インウイ アイズ」が登場。2026年4月21日（火）より、全国の化粧品専門店とオンラインショップ※2にて数量限定で発売されます。今回のテーマは「重ねた光が、私の色になる。」。繊細なパールの輝きを重ねることで、目元に自然な奥行きと透明感を演出し、大人の魅力を引き立てる特別なアイカラーです♡

光を重ねて生まれる限定アイカラー

数量限定で登場する「インウイ アイズ」は、5つの光彩効果を組み合わせたアイカラーパレット。目元の曲面を際立たせる光のバランスにこだわり、自然な立体感を引き出します。

インウイ アイズ＜アイカラー＞【数量限定品】全2種



価格：7,000円（税込7,700円）

インウイ アイズ（レフィル）＜アイカラー＞【数量限定品】全2種



価格：4,600円（税込5,060円）

パレットには異なる光の強さをもつ5色をセット。「照度コントロールパール」を採用し、光の反射レベルを調整することで印象的な目元を演出します。

A：リセットカラー（照度Lv.1）

くすみを消し、なめらかな肌状態に仕上げる

B：グローカラー（照度Lv.2）

やわらかな光で丸みを演出する

C：シェイプカラー（照度Lv.2）

骨格に自然な影をつくり立体感を演出

D：フレームカラー（照度Lv.0）

目元の輪郭を引き締める

E：フラッシュカラー（照度Lv.4）

瞳のうるみ感や立体感を強調

リッチなオイルで粉末をコーティングしているため、きめ細かなグラデーションも美しく仕上がります。さらに、うるおいケア成分を配合し、つややかな仕上がりが長時間持続します。

また、専用チップとブラシが付属しているため、広範囲のぼかしから細いラインまできれいに仕上げられるのも魅力です。

益若つばさのDOLLY WINK新作つけまつげ♡10秒で叶うサロン級アイラッシュ

限定2種のパレットカラー



今回登場する限定カラーは、大人の魅力を引き立てる2種類。

アイズ 10



繊細で上品な色調の中に、さまざまな光と輝きを織り交ぜたパレット。柔らかな女性らしさの中に、芯の強さを感じさせるような印象的な目元を演出します。

アイズ 11



温もりのある色調をベースに、寒色系のニュアンスや異なる輝度の光を組み合わせたカラー。積み重ねた経験のような奥行きを感じさせる、大人の落ち着いた美しさを表現します。

どちらも透明感のある発色で肌になじみやすく、重ねるほどに自然な奥行きが生まれるのが特徴。繊細な光のレイヤードで、自分らしい魅力を引き出してくれるパレットです。

※1 価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

※2 化粧品専門店オンラインショップOmise+〈オミセプラス〉、資生堂オンラインストア

インウイの限定色で自分らしい輝きを♡

自分だけの美しさ「自分美」を引き出すインウイの限定アイカラーパレット。光を重ねることで生まれる透明感と奥行きが、目元に自然な立体感を与えてくれます。

大人の女性の魅力をさりげなく引き立てる上品なカラーは、毎日のメイクを特別な時間に変えてくれそう♡

数量限定の特別なパレットなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。