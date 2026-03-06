2026年3月1日、タレントの辻希美が自身のYouTubeチャンネルを更新。長女の希空と一緒に、カラーボックスを組み立てる動画を公開した。

（関連：【画像あり】「あっぶな」「想定外」組み立てに苦戦する辻と希空）

今回辻は、第5子・夢空（ゆめあ）の成長で服のサイズが変わってきたこともあり、カラーボックスを新たに追加したという。組み立て自体はそこまで複雑なものではないようで、長女の希空と2人で協力してネジを締めていくことに。

希空は「めっちゃ固いよ」と一生懸命ネジ締めをしながら、母の辻を手伝った。次に反対側のネジを締めようとしたところ、絨毯と一緒にネジを締めていたことが発覚。辻は「あっぶな」「想定外」と爆笑しながら、ネジを緩める希空を見守った。だが次は棚のパーツを逆に取り付けていたことが判明。希空は「マジかよ」と言いつつも、ふたたびネジを締めていく。

無事カラーボックスが完成し、夢空の服を収納していくことに。ボタン系やトップス系など大量のベビー服を仕分け、収納していく。あまりの量の多さに辻は「本当にやばい」と言いながら、無事収納は完了した。

今回の動画に視聴者からは「尊いな～」「頼りになるー」「可愛い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）