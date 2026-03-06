Travis Japanの七五三掛龍也が自身のSNSを更新。大好きな場所だと語る江の島を訪れた際のプライベート感溢れる写真を一挙に公開した。

写真：大好きな江の島でリラックスした笑顔を見せる七五三掛

■顔よりも大きなタコせんべいを持ち、ポーズをきめる

七五三掛は「江の島」と添えて複数枚の写真を披露。CHANELのロゴが印象的な黒いビーニーを被り、黒いトップス姿の七五三掛が収められている。1枚目は、江の島名物の巨大なタコせんべいを両手でしっかり持ち、カメラをまっすぐに見つめる七五三掛の姿だ。続けて、タコせんべいを頬張る様子（2枚目）、タコせんべいと顔のサイズを比べているかのような姿（3枚目）、そしてタコせんべいで顔を隠すような様子（4枚目）も。さらに江の島の街に溶け込むリラックスした様子（5、6枚目）、冬の海をバックにピースサインをキメる瞬間（7枚目）、ウィンクを交えた自撮りショット（8枚目）、海を眺めている姿（9枚目）が並んでいる。そして10枚目は、江の島の街並みを背に、振り向きざまの自然な笑顔を捉えている。

SNSでは、「かわいすぎ」「江の島デート気分」「ビジュ良すぎ」「どの写真もかっこいい」と絶賛の声が溢れている。

