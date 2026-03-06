知っておきたい老後年金の罠「65歳受給はやめとけ」手取りで考える損益分岐点
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「News65｜独身の元気が出るTV」が、「【漫画】65歳で年金受給するとダメな理由。損益分岐点は89歳…長生きしないと元が取れない『手取り』の真実とは【老後年金】」を公開した。本動画は、複雑な年金制度を漫画やショートストーリーでわかりやすく解説しており、年金の繰上げ受給における「手取り額」をベースにした損益分岐点の考え方を紹介している。
動画は、60歳を目前に控えた主人公が、兄から「65歳で年金受給はやめとけ」「先送りできる『明日』があると思うなよ」と忠告される場面から始まる。主人公は65歳まで再雇用で働き、その後は年金で悠々自適な老後を送る計画を立てていたが、兄の言葉をきっかけに年金制度を調べ直す。
中盤では、マクロ経済スライドによって年金の実質価値が目減りする仕組みや、健康寿命の短さを背景に、元気なうちに年金を受け取る意義が語られる。兄は妻と65歳からの世界旅行を約束していたが、その前に妻が倒れてしまった後悔から「残された人生の時間の使い方」の重要性を説く。
主人公は繰上げ受給を決意するが、家族からは長生きした際のリスクや、障害年金が受け取れなくなるデメリットを指摘され猛反対される。そこで主人公が徹底的に調べて導き出した答えが、「手取り額」ベースでの計算と「住民税非課税世帯」のメリットだ。繰上げによって年金の額面が下がり、住民税非課税世帯の対象となれば、医療費や介護費の負担が軽減される。さらに社会保険料の負担も減るため、結果的に「手取り率」が良くなるというロジックが紹介される。
動画では、主人公のケースで62歳から受給を開始した場合、65歳受給に手取り額で追い抜かれる「損益分岐点」は89歳10ヶ月になると説明されている。主人公はこのデータを用いて家族を納得させ、早期退職して孫との旅へ出発する。動画では、年金の額面ではなく「手取り額」を基準に受給開始時期を考えるという考え方が紹介されている。
動画は、60歳を目前に控えた主人公が、兄から「65歳で年金受給はやめとけ」「先送りできる『明日』があると思うなよ」と忠告される場面から始まる。主人公は65歳まで再雇用で働き、その後は年金で悠々自適な老後を送る計画を立てていたが、兄の言葉をきっかけに年金制度を調べ直す。
中盤では、マクロ経済スライドによって年金の実質価値が目減りする仕組みや、健康寿命の短さを背景に、元気なうちに年金を受け取る意義が語られる。兄は妻と65歳からの世界旅行を約束していたが、その前に妻が倒れてしまった後悔から「残された人生の時間の使い方」の重要性を説く。
主人公は繰上げ受給を決意するが、家族からは長生きした際のリスクや、障害年金が受け取れなくなるデメリットを指摘され猛反対される。そこで主人公が徹底的に調べて導き出した答えが、「手取り額」ベースでの計算と「住民税非課税世帯」のメリットだ。繰上げによって年金の額面が下がり、住民税非課税世帯の対象となれば、医療費や介護費の負担が軽減される。さらに社会保険料の負担も減るため、結果的に「手取り率」が良くなるというロジックが紹介される。
動画では、主人公のケースで62歳から受給を開始した場合、65歳受給に手取り額で追い抜かれる「損益分岐点」は89歳10ヶ月になると説明されている。主人公はこのデータを用いて家族を納得させ、早期退職して孫との旅へ出発する。動画では、年金の額面ではなく「手取り額」を基準に受給開始時期を考えるという考え方が紹介されている。
YouTubeの動画内容
関連記事
65歳を境に受給額が変わる？失業保険と高年齢求職者給付金の知られざる背景
額面アップの裏で進む「負担増」の正体、年金改正で消える“106万円の壁”と家族手当
定年退職で損をしたくない人必見、意外と知らない「64歳11ヶ月」で辞めるべき理由とは
チャンネル情報
独身のみなさまの元気が出るような動画を目指します。年金や老後準備、老後生活の話題なども投稿していく予定です。◆お仕事などのお問い合わせはこちらjapanfv@gmail.com
youtube.com/@by_myself YouTube