ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年2月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

投入時期：2026年2月26日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、かわいい『それいけ！アンパンマン』のグッズが続々登場！

雲に乗った「アンパンマン」たちのぬいぐるみのほか、お顔がそのままマスコットになった「まんまるフェイスマスコット」、おでかけのお供にぴったりの「ぬいぐるみ巾着」がラインナップされます。

それいけ！アンパンマン ころふわ もくもく雲のりぬいぐるみ

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃん）

「アンパンマン」となかまたちが雲の上にのったふわふわのぬいぐるみ。

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけしたり、ぶらさげて飾ってもかわいいプライズです☆

それいけ！アンパンマン まんまるフェイスマスコットVol.7

サイズ：全長約5×5×5cm

種類：全3種（アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん）

「アンパンマン」となかまたちのまんまるとした顔型ふわふわマスコット第7弾。

ウィンクする「アンパンマン」や目がハートになった「ドキンちゃん」、ニッコリ笑顔の「しょくぱんまん」が展開されます☆

それいけ！アンパンマン ぬいぐるみ巾着

サイズ：全長約18×5×18cm

種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、めいけんチーズ）

「アンパンマン」となかまたちのぬいぐるみのお顔が真ん中についたかわいい巾着。

小物の整理ができる巾着は、おうちでもおでかけ先でも活躍してくれること間違いなし☆

「アンパンマン」たちと一緒に楽しく整理整頓ができます。

「アンパンマン」や「ばいきんまん」たちの魅力あふれるプライズ。

2026年2月26日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした☆

