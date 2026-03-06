雲に乗ったぬいぐるみなど全3種！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2026年2月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
投入時期：2026年2月26日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、かわいい『それいけ！アンパンマン』のグッズが続々登場！
雲に乗った「アンパンマン」たちのぬいぐるみのほか、お顔がそのままマスコットになった「まんまるフェイスマスコット」、おでかけのお供にぴったりの「ぬいぐるみ巾着」がラインナップされます。
それいけ！アンパンマン ころふわ もくもく雲のりぬいぐるみ
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃん）
「アンパンマン」となかまたちが雲の上にのったふわふわのぬいぐるみ。
バッグやリュックに付けて一緒にお出かけしたり、ぶらさげて飾ってもかわいいプライズです☆
それいけ！アンパンマン まんまるフェイスマスコットVol.7
サイズ：全長約5×5×5cm
種類：全3種（アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん）
「アンパンマン」となかまたちのまんまるとした顔型ふわふわマスコット第7弾。
ウィンクする「アンパンマン」や目がハートになった「ドキンちゃん」、ニッコリ笑顔の「しょくぱんまん」が展開されます☆
それいけ！アンパンマン ぬいぐるみ巾着
サイズ：全長約18×5×18cm
種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、めいけんチーズ）
「アンパンマン」となかまたちのぬいぐるみのお顔が真ん中についたかわいい巾着。
小物の整理ができる巾着は、おうちでもおでかけ先でも活躍してくれること間違いなし☆
「アンパンマン」たちと一緒に楽しく整理整頓ができます。
「アンパンマン」や「ばいきんまん」たちの魅力あふれるプライズ。
2026年2月26日より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした☆
