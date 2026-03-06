ÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¼Ô¤ÏÆóÅÆ¤òÆÀ¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¤ÎÎäÃÈ¼«ºß¤ÊÉÛÃÄ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë1Ç¯
»Ò¶¡¤Îº¢¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¡¢½Õ¡Á²Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½©¡ÁÅß¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÎÊë¤é¤·¤ÇÆÃ¤ËÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ªÉÛÃÄ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÉÛÃÄ¤À¤ÈÎä¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡© ¤¢¤ë¤¤¤Ï½ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÛÃÄ¤¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ä¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÛÃÄ¤ò½Ð¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤Ê¤é¤Ð¡ª
Ëí¤ä¿²¶ñ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡£ºÇ¿·ÁÇºà¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤Î³Ý¤±ÉÛÃÄ¡£²è´üÅª¤Ê¹½Â¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢±§ÃèÉþÍ³Íè¤ÎÄ´²¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ìËÍ¤Î¡¢¤¤¤ä¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÍýÁÛ¤ÎÉÛÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª
²Æ³Ý¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÌÓÉÛ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Î¾Êý¤Ç¤¢¤ë
ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¤Ï²¹ÅÙÄ´Àá¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢Çö¤¤²Æ³Ý¤±+¸ü¼ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥¦¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÕÀè¤ÏÃÈ¤«¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Ê¤ê10ÅÙ¶á¤¯Îä¤¨¹þ¤àÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È»°´¨»Í²¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤·¡¢Îä¤¨²á¤®¤Æ¤â½ë¤¹¤®¤Æ¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÉÛÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð²ÄÊÑ¼°¡£¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¯¤âÎÃ¤·¤¯¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤³¤Á¤é¡¢WARM¤Î¥¿¥°¤¬¸«¤¨¤ëÂ¦¤Ïµ¯ÌÓ¤·¤¿»Å¾å¤²¡Ê¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¥ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¿¨¤ê¤â½À¤é¤«¤¯¡¢ËË¤ò¤¦¤º¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤òÈ©¤Ë¤¢¤Æ¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Î¢ÊÖ¤¹¤ÈCOOL¤Î¥¿¥°¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤éÂ¦¤ÏÀÜ¿¨Îä´¶»Å¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥é¥ê¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¡£´À¤Ð¤à»þ´ü¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤òÈ©ÌÌ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢WARM¤È¤ÏµÕ¤ËÎÃ¤·¤¤Ìë¤ò²á¤´¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËWARM¤ÈCOOL¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ©ÌÌ¤òÈï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËCOOL¤ÎÎä¤¨´¶¤Ï¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï²Æ¤ÎÌë¤Ç¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÀÜ¿¨Îä´¶ÃÍ¤ò¼¨¤¹Q-maxÃÍ¡Êw / Ö¡Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½ÕÀè¤Ç¤ÏWARM¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢20ÅÙ¶á¤¯¤Ê¤ëÃÈ¤«¤ÊÆü¤ÏCOOL¤òÈ©ÌÌ¤Ë¡£²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏCOOL¤ò»È¤¤¡¢Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë½©¸ý¤Ë¤ÏWARM¤òÈ©ÌÌ¤Ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸ü¼ê¤ÎÉÛÃÄ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤Ç»È¤¦¤È¤¤¤¦¹½Â¤¾å¡¢ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤ÏÉÔÍ×¡£¤à¤·¤í¥«¥Ð¡¼¤Ê¤·¤ÇÎä´¶¤â²¹´¶¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÝÀö¤¤¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ÇÀ¶·é¤µ¤â¤´°Â¿´¤ò¡£
±§ÃèÉþÍ³Íè¤Î¿·ÁÇºà
¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤ÎÃæ¤ï¤¿¤Ë¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÁÇºà¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹âÅÙ¤Ê²¹ÅÙÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë±§ÃèÉþ¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìÁÇºà¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¦¥§¥¢¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¤ÏÁ¡°ÝÃæ¤ËÄ¾·Â20¡Á30¥ß¥¯¥í¥ó¤Î¶Ë¾®¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥×¥»¥ëÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥Õ¥£¥ó¥ï¥Ã¥¯¥¹¤¬Ç®¤òµÛ¼ý¡¦Êü½Ð¡£²¹ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥×¥»¥ë¤¬¸ÇÂÎ↔︎±ÕÂÎ¤ËÊÑ²½¤·¡¢µÛÇ®¡¦ÃßÇ®¡¦ÊüÇ®¤ò½ÀÆð¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¤ò¤â¤¦°ìÊâ¿¼ËÙ¤ê¤¹¤Ù¤¯¡¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¼ÁÌä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Î¥«¥×¥»¥ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¸ÇÂÎ↔︎±ÕÂÎ¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¤ÏÁêÊÑ²½¡Ê¢¨²¹ÅÙ¤ä°µÎÏ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Êª¼Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤òµ¯¤³¤·¡¢µÛÇ®¡¦ÊüÇ®¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç²¹ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¥²¥ë¤¬ÍÏ¤±¤¿¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤â¡¢µÛÇ®¤ÈÊüÇ®¤«¤éµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁü¤Ï¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¥²¥ë¤ò36ÅÙ¤ÎÈÄ¤Ë¾è¤»¤¿ÍÍ»Ò¡£Çò¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤À¤Ã¤¿¸ÇÂÎ¤«¤é¡¢Æ©ÌÀ¤Ê±ÕÂÎ¤ËÁêÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Êª¼Á¤Ï¸ÇÂÎ¤«¤é±ÕÂÎ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤ËÇ®¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÄ¤«¤é²¹ÅÙ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡É½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤ÇÎä´¶¤Èµ¯ÌÓ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¡¦¿²¿´ÃÏ¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤ï¤¿¤â²¹ÅÙ¤´¤È¤Ë¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãæ¤ï¤¿¤ÎÁ¡°Ý¤Ë¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥¹¥È¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¿É½ÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤âÊÑ²½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë ¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤ÏÄÌÇ¯¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤¨¤ÐÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ï¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ä±©ÌÓ¤¬ÄêÈÖ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Æ¥Ã¥¡¼¤ÊÁÇºà¤À¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿´ÃÏÎÉ¤¯Ì²¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤·¡£¼ÂºÝ¤ËËÍ¤â¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤ÇÇú¿ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¿·À¸³è¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿²¶ñ¤Ï¡¢¤³¤ì1Ëç¤Ç
ÉÛÃÄ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤µ¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âº¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ÆÊª¤ÈÅßÊª¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌÓÉÛ¤äÈ©³Ý¤±¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÉÛÃÄ¤À¤±¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾ö¤á¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÕÂ°¤Î¶ÒÃå¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼ýÇ¼¤âÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¡£»ÔÈÎ¤Î°µ½ÌÂÞ¤Ê¤É¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ê¤é¾ì½ê¤â¤È¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤Í×ÁÇ¡ª ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ï¼¾ÅÙ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥µ¤Ã¤È´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿±©ÌÓÉÛÃÄ¤ËÈæ¤Ù¡¢È¯¿ÐÀ¤¬Äã¤¯¤ï¤¿¤Ü¤³¤ê¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
½ë¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤âOK¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ðµ¢¾Ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¼Â²È¤ËÉÛÃÄ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¥ã¥ó¥×¡¢¼ÖÃæÇñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÍÑ¤Ë¥·¥å¥é¥Õ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤²ó¤»¤ë¤Î¤ÏÍøÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Íµ¨¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥ÈÉÛÃÄ¡×
ÌÓÉÛ¤âÈ©³Ý¤±¤â¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î´¶³Ð¤Ï¿·Á¯¤È¤¤¤¦¤«¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¹¤é»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Ã¤Æµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿¼ïÎà¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢¿²¶ñ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊËÍ¤â¤½¤¦¡ª¡Ë¡£¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¼ýÇ¼¤âÀöÂõ¤â´ÊÃ±¡£¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ÎÉÛÃÄ¤ò¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¤¬ºî¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ôÆü»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¯Ì²¤ì¤ë¡£
½ë¤¤Æü¤âÎä¤¨¤ëÆü¤â¡¢¤³¤ì°ìËç¡£¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤À¤È¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íð¹â²¼¤¹¤ëÆüËÜ¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÍê¤â¤·¤¤ÉÛÃÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥¿¡¼ ¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥º¡×¤Ï¡¢Amazon¿·À¸³è¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ª ¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤Î¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤µ¤é¤Ë5%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯¹ÔÃæ¡ª
¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡§1Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ª1Ëü6830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¾ì¹ç
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¡§SLEEP2603
Source: ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¥×