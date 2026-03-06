木村拓哉が自身のYouTubeに「【木村さ～～ん！】はじめてシリーズ 木村拓哉「デパ地下」へ行く！（前編）」を更新。「新宿髙島屋」全面協力のもと、木村がデパ地下を楽しむ姿を公開した。

（関連：【画像】木村拓哉、デパ地下の焼き立てフィナンシェに大興奮）

最初に案内されたのは和菓子店の虎ノ門岡埜栄泉。一年で12万個も売れるという豆大福を特別に試食すると、「僕、どちらかというとつぶあん派なんですよ。（これは）こしあんなんですけど、豆大福の豆がヤバいっすね」「入ってるのがこしあんなのに、豆部分がちゃんと中心にいてくれるから。あと塩加減がカンペキ。すげえ！」と絶賛した。

続いて、全国のお菓子を単品で売っているコーナー「銘菓百選」では、バイヤーが厳選した三つの商品を紹介。一つ目は「金平堂小箱 ほうじ茶」。バイヤー自ら工場に足を運んで製造工程を見たという事実に木村は「どんだけ真面目なの？」と驚き、「そのモチベはどこからくるんですか？」と質問するなど、興味津々の様子だ。

二つ目のおすすめ商品はとも栄の琥珀糖のお菓子「MIO」。バイヤーの味が伝わる紹介に、木村は「シェフすごいね、伝わってくる」と、思わず“シェフ呼び”するほど感心。三つ目の季のせ「をぺら」の紹介を聞くと、木村は商品の紹介順をセットリストに例えて「このセトリであってる？」と尋ねた。するとバイヤーは、「だんだんと味が濃くなっております」と完璧な回答をし、木村は「シェフ！」と嬉しそうに驚く。実際に試食をすると「シェフのセトリ、大正解です」と絶賛。「デパ地下さんってすげえな」と満足そうな表情を見せた。

最後はフィナンシェ専門店「BEAN to FINANCIER」へ。すると、出迎えた店長が涙ぐんでおり、木村が思わず「どうしたんですか？」と声をかける。実は店長が木村の大ファンだったようで、その思いを聞いた木村は「ありがとうございます」と手を差し出し、握手を交わした。

商品の説明や店内の厨房で焼いている様子を紹介したあと、実際に焼きたてのフィナンシェを試食。木村は焼きたての食感に感銘を受けると、サクサクという音を伝えるためにマイクの近くでもう一度試食し、「めっちゃうまい」と笑顔を見せた。

各店舗のスタッフとコミュニケーションをとりながら商品を堪能する姿に、コメント欄では「木村拓哉が愛される理由がわかる」「店員さんの事ちゃんと名前で呼ぶのいいよね」「お人柄の良さがダダ漏れ」「立ち振る舞いがずっとかっこいい」などのコメントが寄せられている。

（文=本 手）