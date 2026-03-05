BTSカムバックライブがNetflixで独占ライブ配信！トレーラー＆キーアート解禁
BTSがNetflixでカムバックライブを実施。
『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』が、3月21日20時よりNetflixにて独占ライブ配信される。
■7名が再びグローバルなステージに集結！
ソウル・光化門広場より、ニューアルバム『ARIRANG』のリリースを祝う記念すべきパフォーマンスを世界同時ライブ配信。
韓国・ソウルの歴史的名所、光化門（クァンファムン）から生中継される本公演は、ニューアルバム『ARIRANG』のリリースを記念した特別なパフォーマンスとなる。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名が、再びグローバルなステージに集結する。
今回のカムバックライブ配信のトレーラーとキーアートがあらたに解禁。7人のシルエットが浮かび上がる、彼らのカムバックとカムバックライブへの期待感が高まるビジュアルとなっている。
メイン写真：『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』キーアート
■配信情報
Netflix『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』
フォーマット：ライブ ※世界独占ライブ配信
03/21（土）20:00～（日本時間）
監督：ハミッシュ・ハミルトン
制作：Done + Dusted
Netflix『BTS: THE RETURN』
フォーマット：映画
03/27（金）
監督：バオ・グエン
制作: This Machine、HYBE、EAST Films
■リリース情報
2026.03.21 ON SALE
ALBUM『ARIRANG』
韓国発売日：3月20日
■関連リンク
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
https://www.universal-music.co.jp/bts/