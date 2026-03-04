【リニューアルキャンペーン「NEW FRIENDS」】 今春より実施

池袋PARCOは、マーケットの変化に応じたビルフレーム改革を推進し、新たな仲間を迎えるリニューアルキャンペーン「NEW FRIENDS」を今春より実施する。

2025年度～2026年度にかけて約80区画2,600坪の大規模改装を進行している中、2026年春においては約40区画 1,500坪のリニューアルが実施される。池袋PARCOは、「PARCOの強みであるファッションとポップカルチャーを軸に、各フロアにコンセプトを設けたビル編集を行ない、多様化する価値観に寄り添う新たな場へと進化していく」としている。

なお、今回はアニメ・マンガ・ゲームなど世界を熱狂させるポップカルチャーゾーンを構築する本館B2F「POP CULTURE BASE」と本館6F「POP CULTURE FREAK」について紹介する。

本館B2F「POP CULTURE BASE」

マンガ・アニメ・ゲームなどポップカルチャーを発信する池袋の新たな拠点。地下深くに隠れた秘密基地から熱量高い情報が日々発信される。フロアの中央には注目コンテンツを期間限定で紹介するPOP UP SPACE「SPOT」が登場し、光を当て輝かせるスポットライトのような存在になっていくという想いのもと、新しいポップカルチャーの発信地を目指していく。

【NEW】【エリア初】JUMP SHOP（ジャンプショップ）本館B2F

[キャラクター雑貨] 3月27日NEW OPEN

「JUMP SHOP」は、「ONE PIECE」や「SAKAMOTO DAYS」、「アオのハコ」、「カグラバチ」、「魔男のイチ」など、「週刊少年ジャンプ」の人気作品の原作商品を中心に展開する、集英社公認のオフィシャルライセンスショップ。

オープニング企画実施

・新商品の先行発売や池袋店限定商品も発売

・オープン記念！JUMP SHOPアプリキャンペーン実施

（1）JUMP SHOPアプリ ポイント2倍キャンペーン!!

対象期間：3月27日(金)～3月29日(日) 3日間

（2）記念店舗限定アクリルプラークミニ！交換キャンペーン！

期間：3月27日(金)～2027年3月26日(金) 1年間

対象店舗：JUMP SHOP池袋店

オープン記念として、池袋店でしか交換できない通常サイズの半分ほどの大きさのアクリルプラークミニが登場。アプリポイント1500Pで1枚と交換できる。

※交換、お渡しに関しての注意事項は別途告知をご確認ください。

●池袋店限定 アクリルプラークミニ「僕のヒーローアカデミア」

アクリルプラークミニ：84×110mm（横×縦）

※縦デザイン通常サイズ：112×174mm（横×縦）

【NEW】【エリア初】CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ） 本館B2F

[キャラクター雑貨] 2月13日（金）NEW OPEN

「モンスターハンター」をはじめ、「ストリートファイター」、「バイオハザード」といったカプコン人気キャラクターのグッズを取り揃えたアンテナショップ。CAPCOM STOREでしか買えない限定グッズも続々登場予定。

【LIMITED】STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC（スター・ウォーズ スペシャルストア バイ ベネリック）本館B2F

[キャラクター雑貨] 3月23日（月）NEW OPEN

5月22日に公開予定の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」をより一層盛り上げる、期間限定ストア。

キャラクター“グローグー”をはじめとした公式スター・ウォーズグッズのほか、ここでしか手に入らないSTAR WARS SPECIAL STORE限定アイテムも用意されている。

オープニング企画

【3月23日(月)開始 お買上げ特典キャンペーン】※(1)(2)(3)特典併用可

(1)税込3,300円購入毎にオリジナルステッカー(非売品・全6種)をプレゼント

※無くなり次第終了いたします。

※レシート合算不可。

※ステッカーのデザインは選べません。

(2)購入特典

税込5,500円以上購入で、オリジナルメタリッククリアカード（非売品・全1種）をプレゼント

※なくなり次第終了いたします。

※1会計おひとり1枚までのお渡しです。

※税込5,500円以上お買上げのお客様には、オリジナルメタリッククリアカードをおひとつとお買上げ金額に応じたオリジナルステッカーをお渡しいたします。

(3)税込8,800円以上購入で、オリジナルショッピングバッグ(非売品・全1種)をプレゼント

※無くなり次第終了いたします。

※1会計おひとり1枚までのお渡し。

※税込8,800円以上お買上げのお客さまにはオリジナルショッピングバッグをおひとつとお買上げ金額に応じたオリジナルステッカーとオリジナルメタリッククリアカードおひとつをプレゼント。

POP UP SPACE「SPOT」（ポップアップスペース スポット）本館B2F

[可変型POP UP] 2月13日（金）NEW OPEN

ポップカルチャーコンテンツを期間限定で紹介する新たな拠点としてPOP UP SPACE「SPOT」を本館B2Fに新設。光を当て輝かせるスポットライトのような存在になっていくという想いのもと、新しいポップカルチャーの発信地を目指していく。

本館6F「POP CULTURE FREAK」

多種多様な“好き”が集うポップカルチャーフロア。アニメ・マンガ・ゲーム・アートなどユニークな個性がジャンルレスに並ぶ、池袋PARCOらしい唯一無二の世界観を楽しめる。ビギナーから熱狂的なファンまで、満足できるカルチャーグッズが揃う。

【NEW】【新業態】BanG Dream! STORE（バンドリ！ストア）本館6F

[キャラクター雑貨] 4月24日（金）NEW OPEN

「みんなの“キズナ”が、ここにしかないキラキラな瞬間を生み出す」、「バンドリ！」発の常設オフィシャルストア。

オープニング企画

オープン記念ショッパーが販売される。ただし、数量限定。

【RENEWAL】AniBirth（アニバース）本館6F

[キャラクター雑貨] 3月27日（金）RENEWAL OPEN

東映アニメーション公式グッズショップ。「おジャ魔女どれみ」シリーズ、「デジモン」シリーズ、「ミラキュラス レディバグ＆シャノワール」、「ガールズバンドクライ」、「ゲゲゲの鬼太郎」シリーズなどを展開。ほかにも期間限定の作品グッズも販売される。

池袋PARCO 2026年NEW＆RENEWAL SHOP 一覧

今後の改装情報：第2弾は4月16日、第3弾は7～8月頃に配信予定

(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

(C)CAPCOM

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

(C)BanG Dream! Project

(C)東映アニメーション (C)本郷あきよし・東映アニメーション (C)2025 ZAGTOON-METHOD-TOEI ANIMATION. (C)水木プロ・東映アニメーション