日テレ「ニノさん」「with MUSIC」「キントレ」終了理由を断言「不利益や問題があったからということでは決してありません」
【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが2026年3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。嵐の二宮和也がMCを務めた「ニノさん」やキャスターの有働由美子がMCを担当する音楽番組「with MUSIC」、King ＆ Princeのレギュラー番組「キントレ」などが終了する理由に触れた。
【写真】嵐、5年ぶり5人でSNS登場
同局は、「ニノさん」や「with MUSIC」が終了する理由について「終わるということよりも、新しく始めたいものがあるから何かを終わらせなければならないという方が大きいのかなと思います」と説明。「よく視聴率が悪いから、とか色々な理由は憶測されますけれども、決してそんなことだけではないというか。そんなことではなく、本当に杓子定規の発言ですけど、総合的な判断でしか終わる理由はないので、何か不利益や問題があったからということでは決してありません」と断言した。
「ニノさん」は、2013年から続いていた人気番組。2026年2月20日の最終回には、赤楚衛二や有村架純をはじめとした豪華メンバーのほか、ファミリーのtimelesz・菊池風磨、陣内智則らが集結した。有働がMC、俳優の松下洸平がアーティストナビゲーターを務める「with MUSIC」は2024年4月にスタート、3月をもって終了となる。「キントレ」は2023年7月1日にレギュラー放送が始まったが、2026年3月に最終回を迎える。
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
◆日本テレビ「ニノさん」などの終了番組に言及
◆日本テレビ、2026年4月期改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい」
