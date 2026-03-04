楽天は4日、球団関係者が書類送検されたことに関しての声明を発表した。

「当球団所属関係者について、宮城県警が検察庁に書類を送付した件に関する当球団のコメントは以下のとおりです」とし、公式声明を発表した。

「昨年2月、当球団がオンラインカジノの利用に関し、球団内で自主申告の呼びかけを実施したところ該当者から自主申告があったため、宮城県警にご相談し、捜査にも真摯に対応してまいりました。

該当者は、オンラインカジノの違法性を認識しないまま、興味本位で利用してしまったことを深く反省しているうえ、12球団で申し合わせた制裁金の支払いも異議なく受け入れており、本件につきましては昨年時点で必要な対応を完了しております。

球団としましては、該当者の真摯な姿勢をふまえつつ、今後の当局の判断、結果をもとに適切な対応を行ってまいります」

プロ野球では昨年、8球団で計16人のオンラインカジノへの関与が判明し、所属球団から制裁金が科された。同年6月には中日の小山伸一郎2軍投手統括コーチ（当時）が指導者として初めて関与が発覚していた。