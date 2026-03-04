「大和証券 Mリーグ2025-26」3月3日の第1試合で、BEAST X・東城りお（連盟）が、変幻自在な仕掛けで満貫をアガり切るまでの過程で見せた愛らしい表情の変化に、視聴者の注目が集まった。

【映像】コロコロ変わる東城の愛らしい表情

場面は東3局。東城は2万4700点持ちの2着目でこの局を迎えた。配牌でソウズの1面子と両面ターツという好形を手にすると、第1ツモで場風の東、2巡目に自風の西を対子にする。一気に混一色が漂う勝負手へと成長した。

ここから東城の攻撃が加速する。4巡目、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）から放たれた東をすかさずポン。続く5巡目には9索をチーし、早くも2・5索待ちで東・混一色のテンパイを入れた。しかし、黒沢も黙ってはいない。一盃口・赤2のカン二万待ちテンパイをダマテンで入れ、静かに逆襲の機会を伺う。

緊迫した場面だが、東城は8巡目に西をポンしてさらなる変化を選択。待ちは1・4索のノベタンとなり、これで満貫が確定した。この激しい展開の中、カメラが東城の表情をアップで捉えると、思考の合間に見せる豊かなリアクションが映し出された。これにファンが即座に反応し、コメント欄には「笑ってるやん」「東城かわｗ」といった声が並ぶ。

他者が東城の猛烈な仕掛けを警戒して撤退を余儀なくされる中、13巡目に4索を自力で手繰り寄せた。混一色・東・西の8000点を加点し、堂々の満貫奪取となった。試合中の真剣な眼差しから、ふとした瞬間に見せる「ぷくー」と頬を膨らませるような仕草まで、表情が変わるたびにファンは大盛り上がり。「口かわよ」「りおのビジュアル最強すぎる」と、その一挙手一投足に魅了される声が相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

