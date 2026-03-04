ダイソーさんありがとう…地味だけど使える！「うっかり忘れを回避！」快適性が爆上がりする付箋

様々なアイデアグッズを展開してくれるダイソーですが、今回も見た目以上に使える、地味にスゴイ文具を発見したのでご紹介させてください！一般的なふせんとはひと味ちがうデザインで、うっかり忘れを回避できる優秀なアイテム。￥110（税込）とお安いので、2種類購入してきましたよ。早速見ていきましょう♪

商品情報

商品名（左から）：生活ふせん（やることリスト）／生活ふせん（作りおきメモ）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480930855／4550480930862

ダイソーさん最高です…快適度が爆上がりする地味にスゴイ商品があった！

様々なアイデアグッズで私たちを驚かせてくれるダイソー。先日文具売り場を覗いてみると、普通のふせんとはひと味違うアイテムを発見したのでご紹介させてください！今回購入してきたのは、その名も『生活ふせん（やることリスト）』と『生活ふせん（作りおきメモ）』。お値段はそれぞれ￥110（税込）です。

ふせんをセットすると、パッケージから引き出すように使える便利グッズ。

ふせんはミシン目にそって1枚ずつ切り取れる仕様です。

こちらは作りおきメモで、料理名、作った日、ちょっとしたメモが記入できるようになっています。

そしてこちらがやることリスト。ToDoリストが記入できるデザインになっていますよ。早速使っていきましょう♪

これでうっかり忘れを回避できる！ダイソーの『生活ふせん（やることリスト）』と『生活ふせん（作りおきメモ）』

まずは作りおきメモをタッパーに貼り付けてみました。全面のりづけなので、ふせんがはがれにくいです。ボールペンで書き込めるので手軽さもGOOD。いちいちフタを開けて中身を確認する必要がなくなり、快適度が爆上がりします。

やることリストはパソコンに貼ってみました。どの位置にも貼り付けやすく、小ぶりなサイズなのでふせんが邪魔にならないのが◎業務が立て込んでもこれでうっかり忘れを防げるので、一度使うともう手放せません。

今回はダイソーの『生活ふせん（やることリスト）』と『生活ふせん（作りおきメモ）』をご紹介しました。

痒い所に手が届くダイソーのアイデア文具。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。