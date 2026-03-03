試合後に阪神応援団が侍ジャパンにエール

野球日本代表「侍ジャパン」は3日、阪神との強化試合「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」に5-4で勝利した。大阪での強化試合を1勝1敗で終え、いよいよワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨むナインに阪神の応援団から「がんばれがんばれ、日本」とエールが起こった。

侍ジャパンは初回、2死から鈴木誠也外野手（カブス）の左翼5階席へ飛び込むソロで先制。3回には近藤健介外野手（ソフトバンク）が2死三塁から中前適時打を放って追加点を挙げた。6回には鈴木の内野ゴロの間に1点を追加。

7回には2死二、三塁から代打の森下翔太外野手（阪神）が2点適時打を放ち、試合を優位に進めた。8回に1点差まで迫られたがリードを守り切った。

試合中、チャンステーマで「侍倒せ」とコールしていた右翼席の阪神応援団だったが、試合が終わると「頑張れ、頑張れ、日本」とエール。粋な計らいに侍ジャパン応援団から「頑張れ阪神」とエールが交換された。（Full-Count編集部）