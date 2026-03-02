【まとめ】2026年2月に更新＆打ち切りが決まった海外ドラマ一覧

2026年2月は、往年の名作の電撃復活から、現在進行形でヒットを飛ばすシリーズの「出口戦略」まで、海外ドラマファンにとって非常に感情の揺れ動く一ヶ月となった。特に、10年の沈黙を破り電撃的な復活を遂げた『女医フォスター』のニュースは、世界中のファンに衝撃を与えている。一方で、過酷な金融界を描く『インダストリー』が最終章へと舵を切り、愛憎劇『テル・ミー・ライズ』が幕を閉じるなど、人気シリーズの「終わりの始まり」が告げられる形となった。

2026年2月に打ち切り・完結が決定した主な作品

『テル・ミー・ライズ』シーズン3で終了

「テレビ史上、最も有害なラブストーリー」として視聴者を釘付けにしてきた『テル・ミー・ライズ』が、シーズン3をもって幕を閉じることが決定した。ドロドロとした人間関係と予測不能な展開で熱狂的なファンを獲得していたが、物語はここで完結を迎える。

『インダストリー』シーズン5へ更新＆最終章へ

HBOとBBCが共同製作し、金融界の過酷な裏側を描く『インダストリー』。シーズン5への更新という朗報とともに、それがシリーズの最終章になることが発表された。キット・ハリントン（『ゲーム・オブ・スローンズ』）の参戦でも話題を呼んだ本作が、どのようにその幕を下ろすのか注目が集まる。

2025年2月に更新が決定した主なドラマ

『女医フォスター』10年ぶりに復活！ ファイナルシーズン製作へ

今月の最大の衝撃は、英BBCの心理サスペンス『女医フォスター 夫の情事、私の決断』の復活劇だ。日本や韓国でもリメイクされた本作が約10年の沈黙を破り、ファイナルシーズンとなるシーズン3の製作が決定。今春からイギリスで撮影が開始される予定となっており、裏切りと復讐の果てにどのような結末が待っているのか？

『女医フォスター』シーズン1〜2はPrime Videoで見放題配信中。

更新が決定した主な注目ドラマ

その他にも、2月には期待の新作から人気シリーズまで、多くの作品が続投を決めている。

・『フレンズ＆ネイバーズ』：シーズン3へ更新

ジョン・ハム（『MAD MEN マッドメン』）主演。シーズン2の配信を前にしての早期更新となり、プラットフォーム側の期待の高さが伺える。

・『アサシン／伝説の殺し屋』：シーズン2へ更新

『グッド・ドクター 名医の条件』のフレディ・ハイモア主演の英国ドラマ。スリリングな展開が評価され、早くも新シーズンの制作が決定。

・『ペイシェンスとビー ヨーク警察文書係の事件録』：シーズン3へ更新

『アストリッドとラファエル』の英国リメイク版。本家に負けない人気を確立し、さらなる続投へ。

・『氷上に咲け』：シーズン2へ更新

世界81カ国でトップ10入りを果たしたフィギュアスケート・ドラマ。待望の新シーズンが決定。

・『グランパは新米スパイ』：シーズン3へ更新

『グッド・プレイス』などで知られるテッド・ダンソン主演のコメディ。心温まるスパイ劇が、引き続き視聴者に届けられることになった。

