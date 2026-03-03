【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 力強い上昇トレンド 【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 力強い上昇トレンド

【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円 力強い上昇トレンド



先週から昨日までのまとめ

南アランド円は、週初の安値から急反発し、他クロス円と同様に力強い上昇トレンドを形成した。



23日： 9.66円付近でスタートしたが、東京市場から欧州市場にかけてじり安の展開となり、安値 9.614円 を記録。

24日（重要）： 深夜に底を打った後、一気に買いが加速。9.64円付近から 9.769円 まで急騰を演じた。その後、一旦の調整を挟むも下値の固さを確認する動きとなった。

25日～26日： 上昇の勢いは衰えず、26日には一時 9.879円 まで到達。短期間で大幅な上値追いを展開した。

27日～28日： 週末にかけては利益確定売りが先行。9.76円～9.81円程度のレンジ内で、高値圏を維持しながら週を終えた。

3月2日： 早朝に地政学リスク等により 9.664円 まで急押しする場面があったが、そこから再び猛烈に買い戻され、終値ベースでは 9.770円 付近まで回復。押し目買いの意欲が極めて強いことを示した。



テクニカル分析

レジスタンス 2： 9.900 ～ 10.000 円（心理的節目）

レジスタンス 1： 9.880 ～ 9.890 円（先週高値近辺）

サポート 1： 9.730 ～ 9.750 円（直近の押し目）

サポート 2： 9.660 円（3月2日安値）



RSI (14) 59.1。50を上回る強気圏を維持。過熱しすぎず、上昇余力を残した健全な推移と言える。



MACD ゼロラインの上方でシグナル線を上抜けるゴールデンクロスの形を維持。上昇モメンタムが依然として強いことを示唆している。



トレンド：2月24日を起点とした上昇チャネルを維持。3月2日の急押しからのV字回復により、上昇トレンドの継続が再確認されている。



【メインシナリオ】高値更新と10円台への挑戦

リスクオンの流れが継続し、直近レジスタンスを突破する動き。



想定レンジ： 9.700 ～ 9.950 円



展開： 9.75 円付近をサポートに、堅調な推移を予想。週末の米雇用統計が市場の期待通りであれば、リスク資産への買いが強まり、先週高値の 9.88 円をブレイク。そのまま心理的節目の 10.00 円を目指して上昇を加速させる。



【対抗シナリオ】地政学リスクによる調整

突発的なリスクオフ要因により、利益確定売りが加速する動き。



想定レンジ： 9.550 ～ 9.850 円展開： 上値の重さを嫌気し、サポート1（ 9.73 円付近）を割り込む。この場合、3月2日の急押し安値である 9.66 円を再び試しに行く展開となる。ランドは景気敏感なため、地政学リスクには他通貨以上に敏感に反応する可能性があり、注意が必要である。



今週の主な予定と結果

南アフリカ

03/04 未定 BER企業信頼感指数 （2026年 第1四半期） 前回 44.0 （BER企業信頼感）



日本

03/03 08:30 雇用統計 （1月） 結果 2.7% 予想 2.6% 前回 2.6% （完全失業率）

03/03 08:30 雇用統計 （1月） 結果 1.18倍 予想 1.2倍 前回 1.19倍 （有効求人倍率）

03/03 08:50 設備投資 （2025年 第4四半期） 結果 6.5% 予想 3.0% 前回 2.9% （前年比）

03/03 08:50 マネタリーベース （2月） 結果 -10.6% 前回 -9.5% （前年比）

03/04 14:00 消費者態度指数 （2月） 予想 38.1 前回 37.9 （消費者態度指数）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 -18988.0億円 （対外証券投資-中長期ネット）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 4085.0億円 （対外証券投資-株式ネット）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 18872.0億円 （対内証券投資-中長期ネット）

03/05 08:50 対外・対内証券投資 （02/21 - 02/27） 前回 4020.0億円 （対内証券投資-株式ネット）

