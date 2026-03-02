なぜ子どもと「お出かけ」すると愛着障害が悪化するのか…第一人者が解明した親の「埋め合わせ」に潜む意外なリスク

「子どもに寂しい思いをさせたから、遊園地へ連れて行って楽しい思いをさせてやろう」「もうちょっと家にいる時間を長くしよう」……親なら誰もが一度はそう考えたことがあるだろう。実はその判断こそ、愛着障害を悪化させかねないことをご存じだろうか。現役の小学校教諭でコラムニストとしても活躍中の原良平氏が、愛着障害の第一人者、米澤好史氏（故人）に迫る。インタビュー第2回をお送りする。

「カスハラ」「モンペ」にも愛着障害が関与している

【原】本のなかでは、キーパーソンと「一緒に」活動するのが大事だ、ということも強調されておられますね。

【米澤】重要なポイントです。愛着障害では、感情だけ取り出してコントロールしようとすると、まずうまくいかなくなります。必ずキーパーソンと「一緒に」感情のコントロールする経験をして、キーパーソンが徐々にその立ち位置を変えていきながら、子どものほうが「自分でもできる」と実感できるようにしていきます。

そうすると、感情コントロールがきちっと根付きます。そこまでやって、さらに先ほどお伝えした「受け渡し」ができると、予後はいよいよ安定的になっていきます。

【原】本のなかでは、いわゆる「カスタマーハラスメント」や子どもの徘徊など、社会問題と化している現象の背景にも愛着の問題が関与している、というご指摘もしておられます。

【米澤】そうですね。例えば自分が求めている相手がきちんと意識されないまま、不特定多数の人と付き合ってしまう女の子ですとか、そういうケースのなかに愛着の問題が関わっているのを見つけることは多々あります。さらに、周囲には自分に関わってくれる人もいないということで、犯罪集団のなかに居場所を見つけてしまう、そんなケースもないわけではありません。

もちろん、“原因はこれだ”と決めつけてはいけませんけれども、さまざまな人間関係の問題のなかに、実は愛着の問題が関わっていたと気づかされることは多いですよ。

愛着の問題を抱えている方が親になり、学校にご自身のお子さんのことで様々なクレームをおっしゃる。そういうケースも増えています。そのほかにも、大人が他人に対して虚勢を張るとか、あおり運転もまさにそうです。

不登校や大人の「ひきこもり」もそうです。愛着の問題が関与しているケースは多々あります。あまりにいろいろな現れ方をするので、「愛着の問題が全く関与してないような現象なんか、ないんじゃない⁉」と思えてくるほどです。

「強すぎるポジティブ感情」がダメな理由

【原】今回の作品『愛着障害スペクトラム』を拝読していて、「あるある」をたくさん見つけたという話をしましたが、私にとってその最たるものが、次のようなご指摘でした。

先生はかねてから愛着の「3基地機能」を提唱しておられます。そして愛着には、ポジティブな感情をふやす「安心基地」の機能があると述べておられますが、そこで、

（以下、引用）

ただし、この安心基地機能は、〈めっちゃ興奮する〉〈ものすごく楽しい〉という強いポジティブな感情を、いくらこどものなかに生じさせても機能するようにはなりません。このような強いポジティブな感情は、一瞬生じてすぐになくなる刹那的（せつなてき）な感情で［す］」

『愛着障害スペクトラム』（24ページ）

（以上、引用）

と記して、だから子どもをテーマパークや遊園地などに連れて行って楽しい思いをさせても支援にはならない、ということを示唆しておられます。これはまったくその通りだと思いました。

私から見て、“愛着に問題があるだろうな”という子が、「旅行に連れてってもらったの」と言ってきたことがあったんです。休みは土日だけなのに、ずいぶん遠くまで行ったなあと思っていたら、翌週もその子は、「また連れてってもらったんだ」と言ってくる。

これはもしかしたら、愛着障害の「大言壮語を言う」とか、「嘘をつく」っていう行動が混ざっているかもしれない問題かもしれません。

しかし現実に、「子どもに十分接してないな」と負い目を感じている保護者が、普段接することができない分を、大きなイベントによって「取り戻そう」とすることは多い。こんなふうに「大きなもので穴埋めしよう」とする保護者に対して、先生はどのようなアドバイスをされますか。

「埋め合わせ」は問題を悪化させる

【米澤】その話は10年か20年前に地方紙のコラムに書いたことがあります。

「めっちゃ楽しいところに連れていってあげたら、それまで関われなかったぶんを埋め合わせできるかも」

親御さんはそう考えておられるのでしょうが、まさにいま、原先生が言ってくださったその理由によってうまくいかないのです。

確かに行った先で一瞬、いい気持は強くなるでしょう。しかし、その気持ちはすぐ無くなってしまいます。得られた「いい気持」は、一時的なものにすぎないわけです。すぐに無くなる「いい気持ち」、それが愛着の絆を結ぶうえで大切な「安心」という感情につながるとは考えられませんよね。

子どもからすれば、一瞬生じたものがすぐ無くなるわけですから、「またちょうだい、もっとちょうだい」となる。欲しい気持ちを増幅させてしまって、愛情欲求行動（関わりを際限なく求める行動）が起きてしまいます。つまり、愛着障害をよけい強めてしまう可能性があるわけですが、「埋め合わせ」とはそういう関わりなのです。

以上から「埋め合わせ」がよくないのは、わかっていただけたと思います。実はこの関わりには、もうひとつ、よくない点があります。原先生のお話を聞きますと、親御さんはその子と、翌週もお出かけした可能性があります。これはつまり、

「それまでの親子の関わりが薄く、子どもが嫌な気持ちを持ち始めたからお出かけする」

「子どもが『また○○に行きたい』という気持ちになったから、お出かけする」

そういう関わりですよね。

つまり、子どもの要求があって、そこに後から関わっていく「後手の関わり」になっているのです。

今回の本でも詳しく書きましたが、この後手の関わりは、愛着障害の支援で私が「絶対うまくいかないからやめてください」とお伝えしている支援と同じなのです。後から関わろう、埋め合わせしようとすると、以前生じた気持をよけい増幅させてしまいます。だからそのような関わりを頑張ってもうまくいかない。そういうことなのです。

「ちょこっといい気持ち」を大切に

【米澤】「愛着の絆を結ぶ」、つまり愛着修復の支援をすると私が言うと、多くの方が「何か大がかりなことをやるんだな」なんて思ってしまわれるようです。学校の先生のなかにも、そういうふうに考えてしまう方がおられます。「キーパーソンを決めて活動するなんて難しいよ」「忙しくてできない」なんてお考えになる。あるいは私にそうおっしゃる。

しかし実は、そうではないのです。本のなかにも私は、「不適切行動は強すぎる感情によっても起こります」（『愛着障害スペクトラム』294ページ）と書いていますが、愛着の支援というのは、大げさな、あるいは強いポジティブ感情を生じさせることを目的にすると失敗します。

そうではなくて、普段の関わりのなかで「ちょこっといい気持ちになった瞬間」を子どもと大人が一緒に共有できたら、それが一番いいんですよ。たとえば朝は皆さん「歯みがき」をするでしょう？ 歯みがきを子どもと一緒にして、「歯みがきは気持ちいいなあ！」と一緒に言えたら、もうそれで愛着の支援になっているのです。

何もごたいそうに、「○○へ連れて行った！」なんてやる必要は全然ない。普段の活動の中に埋め込めていくことができるんですよ。だからまず、やりやすいところから取り組んで欲しい。親御さんにしろ、先生にしろ、私は必ずそうお願いしていますし、本の「あとがき」にもしっかりと書かせていただきました。

そんなふうに、普段のなかに埋め込んだかたちで子どもに関わっていただくと、みなさん気づかれるんです。「こういう（編注：米澤氏が提唱する）取り組みより、大げさな計画を立てて実行するほうが、よほどしんどいな」とね。

交渉という名の「脅し」

【原】今のお話で思い出したのですが、お母さんがとても多忙で、子どもが寂しい思いをしている、そういう親子と関わったことがありました。お子さんが不適切行動を起こしたので聞き取りをすると、「お母さんが家にいてくれないのが寂しい」と言うのです。

そこで私がお母さんに、「寂しいと言っていましたよ」などとお伝えしたところ、次の日、登校してきた子どもが私に、お母さんからこう言われたと教えてくれました。何を言われたかというと、「お母さんの仕事を減らすこともできるんだけど、そうすると今までみたいにゲームを買ってあげたり、どこかに連れて行ってあげたりできなくなるよ」と。

そういう「交渉」を、お母さんから迫られるお子さんもいたわけですが、このような交渉も、うまくいかないと考えるべきでしょうか。

【米澤】もうその通りです。親御さんは「交渉」だと思ってらっしゃるかもしれませんけど、交渉でもなんでもありません。脅しですよね。脅してうまくいく、なんてことは絶対ないですよ。

「交渉しよう」という発想をなさるのは、お母さんが「遊びに連れて行くことだけが、関係を結ぶチャンスだ」と思っているからかもしれません。しかし、すでにご説明しましたが、そもそもそれが勘違いなのです。その勘違いから除いていく必要があると、私は思うのです。

よく、親が家にいないのを子どもが寂しがっていると察知して、「家にいてあげる時間を増やしたほうがいいのかな」とお考えになる方がいます。ところが、家にいる時間を増やしてもうまくいかない、そういうケースも私はたくさん確認しています。なぜか。

大事なのは、「“お母さんが家にいないから僕が寂しがっている”ということに、お母さんは気づいてくれている」と子どもが思えているかどうか、なんです。そのことを確認せずに、「寂しいんだったら、家にいることにする」と決めて実行しても、子どもはちっとも嬉しくありません。

親のほうが「寂しかったのね。わかってるよ」と、子どもの気持ちをきちっと代弁して確認していく。それをしていただいたほうが、仕事を控えたり、どこかへ遊びに連れて行くより、ずっと子どもに寄り添ったことになるのです。

＊この記事は米澤氏の生前、2025年12月に収録したインタビューを編集部がまとめました。

