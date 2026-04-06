小倉由菜が、海外留学のため一時的に活動休止すると発表した。小倉は4月6日、自身のX（旧Twitter）に「次に会うときは、もっと魅力的なおぐゆなを見せられるように頑張ってきます」と投稿。突然の発表に、ファンからは惜しむ声や応援の声が寄せられた。【画像】小倉由菜、アイドルにデビューを勧めた決定的瞬間国内で女優としての活動を積み重ね、YouTubeやSNSを通じて幅広いファン層を獲得してきた小倉。国内での人気が高まると、