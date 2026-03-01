注目成分で選んだコスメからシャンプーまで！ 口コミ高評価、リアル推しコスメ

商品でもお店でも、選ぶ際に頼りになるのが“口コミ”の感想や意見。そこで、読者世代を代表して、本誌でも活躍中のanan総研メンバーにアンケートを実施。イチ押しの注目成分コスメ、ベースメイクアイテム、そしてシャンプーをご紹介します。

注目成分で選んだコスメでより肌悩みに寄り添うケアを

うるおい不足にはヒアルロン酸、毛穴や小ジワにはPDRN、ターンオーバーの促進にはレチノールなど、成分でコスメを選んでいる人も多数。気になるものをトライしてみよう。

1. MEDIHEAL「PDRNリフティングパッド」

手軽に肌を底上げしてくれるで 賞

毛穴の目立ちや弾力不足に

動物性PDRNより250倍小さな、純度99％のローズ由来PDRNが角質層まで素早く浸透。部分パックや拭き取りなどで効率よくケアができる。「メイク前に、毛穴の気になる頬などに貼っています。拭き取りに使ってもキメが整って肌がなめらかになるので、メイクのりもいいです」（ライター・F）。100枚入り\2,860（韓国高麗人蔘社［メディヒール］ TEL. 03-6279-3606）

2. 太陽のアロエ社「ヒアルロン酸原液」

全身にたっぷりうるおいをプラス 賞

サラッとベタつかない質感

微生物発酵法で製造した、独自開発のヒアルロン酸。しっとり、もっちりしたテクスチャーで、サラッとうるおう感触が特長。「化粧水にプラスして使うと、なめらかでうるおいのある肌に。髪につけても指通りが良くなり、まとまりやすさを実感。少量で十分な点も魅力」（anan総研No.405 木谷有花さん）。30ml \1,540（成和インターナショナル TEL. 0120-003-310）

3. ZO SKIN HEALTH「デイリーPD」

肌を守りながらエイジングもケア 賞

若々しく健康的な肌に

パルミチン酸レチノールや独自の複合体成分を採用し、環境ストレスやエイジングサインにアプローチ。バリア機能をサポートし、外的刺激によるダメージから肌を守る。「エイジングケアとして取り入れています。肌のくすみが気にならなくなり、パッと明るい印象の肌に」（anan総研No.369 新関麻文さん）。50ml \21,780（ゼオスキンヘルス press@zoskinhealth.co.jp）

紫外線からしっかり肌を守りながら、なめらか肌に導くベースメイクアイテム

下地やファンデ選びの基本は、「カバーしすぎず素肌感たっぷり」「薄づきがいいけどシミや赤みは絶対隠したい」など、理想の肌づくりに合わせて選ぶこと。ぜひ口コミを参考に！

1. SK-II「ジェノプティクス CC プライマー ナチュラルベージュ」

ワンステップで格上げ素肌 賞

独自成分の“ピテラ”配合

朝と日中に必要な5つの効果が詰まったCCクリーム。くすみや色ムラをナチュラルにカバーしながら、素肌感あふれる仕上がりに。「のびが良く、軽いつけ心地です。保湿、トーンアップ、下地など、これ1つで5役果たしてくれるのが、忙しい朝には助かります」（anan総研No.298 布川桃花さん）。SPF50＋・PA＋＋＋＋ 30g \9,900（SK-II TEL. 0120-021325）

2. MAYBELLINE NEW YORK「SPステイ クリームパクトファンデーション」

厚塗り感ゼロハイカバー 賞

30時間、崩れにくい

肌にとろけて一体化するように馴染み、なめらかな肌に。毛穴や赤み、くすみなどをカバーしながらも厚塗り感のない仕上がり。「一見、こってりバームで厚塗りになるかと思いきや、スッととけ込み凹凸のない明るいツヤ肌に！ 長時間崩れない心強い味方」（anan総研No.449 長田菜摘さん）。SPF13・PA＋＋ \3,993※セット価格（ロレアル メイベリン・ニューヨークお客様相談室 TEL. 03-6911-8585）

3. KANEBO「クリーム イン デイ II」

キメの整ったツヤ肌朝クリーム 賞

夕方まで美しい仕上がり

うるおいを与えてなめらかに整え、明るさが滲み出るような自然なツヤ肌に。赤、青、緑のパールによる効果で光をコントロール。「これほど日焼け止め感がない、心地よい使い心地はこれしかない、と思うほどお気に入り」（anan総研No.334 玉絵ゆきのさん）。［医薬部外品］SPF30・PA＋＋＋ 40g \9,350（カネボウインターナショナルDiv. TEL. 0120-518-520）

頭皮をうるおしてツヤ髪を育みつつ、すっきり洗い上げるシャンプー

口コミで挙がったのはすべて、髪の指通りや質感を良くするのはもちろん、頭皮もうるおしてケアするシャンプー。土壌から整えて、ツヤツヤの髪を育てよう！

1. アマトラ「クゥオ ヘアバス H」

ノンシリコンでツヤ髪に導くで 賞

しっとり、束感の出る髪に

頭皮と髪を健やかに整えるエイジングケアシャンプー。ノンシリコンとは思えない、すべすべ＆ツヤツヤの気持ちのいい髪に。高いケア効果で、カラーやパーマのアフターシャンプーにも。「まとまり、ツヤ、指通りなど、髪のコンディションが全体的にかなり良くなり大満足です」（anan総研No.425 上村由夏さん）。375ml \4,620（アマトラ TEL. 03-6228-5685）

2. Lilou「ラグジュアリーシャンプー」

自然由来成分でツヤめく美髪 賞

1本でさらりとうるおう

海と植物から抽出された豊富な天然由来成分を配合。アミノ酸系洗浄成分で必要なうるおいを残しながらやさしく洗い、ツヤめく美髪と健やかな頭皮へ導く。「髪のハリと、ヘアオイルを使ったようなまとまり感が出ます。高級感があってリラックスできる香りもお気に入り」（anan総研No.401 黒川美南さん）。450ml \3,970（アールスタイルLilou［リル］ TEL. 027-325-0517）

3. エイトザタラソ「モイストシャンプー」

うるおいたっぷり洗う保水美容液 賞

浸透補修し空洞化ケアも

84％以上美容液成分配合で、汚れをしっかり落としながら、うるおいを与えて健やかな頭皮環境に導く。ダメージによる髪の空洞化も浸透補修。水分を届けてうるおいが持続する髪に。ノンシリコン処方。「たまたま買って使ってみたら、あきらかに髪がうるおって感動！」（anan総研No.061 江本静華さん）。475ml \1,540（ステラシード TEL. 03-6804-2320）