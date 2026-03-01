「from now on」の意味は？1度は見たことがあるはず！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「これから、今後」でした！

「from now on」は、「これから、今後」を表す表現です。

イギリスでは「in future」という表現も同じ意味があり、「I will be more careful in future（以後気をつけます）」のように使われますよ。

「Please use this desk from now on.」

（これからはこのパソコンを使ってください）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。