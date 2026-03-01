「from now on」の意味は？1度は見たことがあるはず！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「from now on」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「これから、今後」でした！
「from now on」は、「これから、今後」を表す表現です。
イギリスでは「in future」という表現も同じ意味があり、「I will be more careful in future（以後気をつけます）」のように使われますよ。
「Please use this desk from now on.」
（これからはこのパソコンを使ってください）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部